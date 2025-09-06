Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, scandalizat după ce transferul lui Mario Tudose a intrat în impas: „E mare mafiot” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, scandalizat după ce transferul lui Mario Tudose a intrat în impas: „E mare mafiot”

Gigi Becali, scandalizat după ce transferul lui Mario Tudose a intrat în impas: „E mare mafiot”

Publicat: 6 septembrie 2025, 17:11

Comentarii
Gigi Becali, scandalizat după ce transferul lui Mario Tudose a intrat în impas: E mare mafiot”

Profimedia Images

Deși Mihai Stoica anunța că transferul lui Mihai Tudose la FCSB este ca și rezolvat, se pare că negocierile dintre campioana României și FC Argeș s-au împotmolit. Oficialii piteștenilor au ridicat alte pretenții financiare, față de ce oferă Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul roș-albaștrilor a avut o discuție cu tatăl fotbalistului, însă Dani Coman și edilul Piteștiului sunt cei care blochează acest transfer. „Vulturii violeți” dețin jucătorul în coproprietate cu cei de la Benfica Lisabona.

Gigi Becali, acuzații la adresa edilului din Pitești. Ce spune despre transfer

Cu toate că era o chestiune de timp până la prezentarea oficială a lui Mario Tudose, sunt șanse mari ca acest transfer să nu mai aibă loc. Patronul celor de la FCSB a declarat că negocierilor cu piteștenii au intrat în impas.

Concret, Gigi Becali a explicat că pretențiile financiare ale grupării nou promovate sunt exagerat de mari, în condițiile în care aceștia nu au nicio altă ofertă pentru fundașul de 20 de ani. De asemenea, acesta a lansat un atac și la adresa primarului.

„O să auziți nebunia lumii! E ceva… Zici că lumea e nebună, înseamnă că eu nu mai înțeleg lumea asta, poate sunt eu de pe altă planetă! Minciunile și toate măgăriile…

Reclamă
Reclamă

Dani Coman a spus: ‘Eu ce câștig?’. Zic: ‘Păi 500.000! Îți dau 500.000 ție și 500.000 lui Benfica’. Ei nu vor mai putea să-l vândă! Ei trebuie să dea jumătate lui Benfica, numai cu mine puteau să facă asta. Cine are să le dea lor banii ăștia? Ar trebui să le dea cineva 1,6 milioane de euro ca să ia ei 800.000 de euro! Dacă va fi valoros, îl ia Benfica, mă înțelegi?! Niște chestii de negociere… Vă cruciți, o să le povestesc eu”.

Gigi Becali: „Nu mi s-a întâmplat în viața mea”

„Nu zic că niciodată nu va mai veni la FCSB… Băiatul nu are nicio vină. Eu am vorbit cu taică-su, care e om de onoare, om de calitate. Taică-su era la mine, iar Dani Coman îmi zice: ‘Stai, că mă sună taică-su, vorbim apoi!’. Dar taică-su era în fața mea!! Nu mi s-a întâmplat în viața mea ce mi s-a întâmplat acum!

Taică-su e om de calitate, dar îi e frică de primar! Primarul e mare mafiot, el taie, el spânzură acolo, îi e frică, e și el avocat, are nevoie de autorizații, de aia, de aia. Se crede stăpân pe Pitești primarul ăla. Dacă ei nu-i dau drumul, puteau să zică”, a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit
Observator
Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit
Alexandru, fiul cel mare a lui Ion Țiriac, imagine surprinzătoare. Cum a reacționat Sorana Cîrstea
Fanatik.ro
Alexandru, fiul cel mare a lui Ion Țiriac, imagine surprinzătoare. Cum a reacționat Sorana Cîrstea
16:51
Destinație surprinzătoare pentru George Pușcaș! Ce echipă îl dorește pe atacantul dat afară din Turcia
16:35
Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Echipa cu care poartă negocieri avansate
16:34
VIDEOScandal de rasism la Disneyland Paris! Vedeta Barcelonei, apel furios pe social media: „O rușine”
16:30
LIVE VIDEOCalificările MP al Italiei sunt ACUM, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Norris, cel mai rapid şi în FP3
16:22
PSG, furioasă pe oficialii naționalei Franței după ce Ousmane Dembele s-a accidentat. Explicațiile lui Deschamps
16:14
Eșec pentru Anca Todoni în finala de dublu de la WTA Montreux. Cu ce sumă s-a ales românca
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer 5 Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii” 6 EXCLUSIVMircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut