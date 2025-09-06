Gigi Becali, scandalizat după ce transferul lui Mario Tudose a intrat în impas: „E mare mafiot” - Antena Sport

Deși Mihai Stoica anunța că transferul lui Mihai Tudose la FCSB este ca și rezolvat, se pare că negocierile dintre campioana României și FC Argeș s-au împotmolit. Oficialii piteștenilor au ridicat alte pretenții financiare, față de ce oferă Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul roș-albaștrilor a avut o discuție cu tatăl fotbalistului, însă Dani Coman și edilul Piteștiului sunt cei care blochează acest transfer. „Vulturii violeți” dețin jucătorul în coproprietate cu cei de la Benfica Lisabona.

Gigi Becali, acuzații la adresa edilului din Pitești. Ce spune despre transfer

Cu toate că era o chestiune de timp până la prezentarea oficială a lui Mario Tudose, sunt șanse mari ca acest transfer să nu mai aibă loc. Patronul celor de la FCSB a declarat că negocierilor cu piteștenii au intrat în impas.

Concret, Gigi Becali a explicat că pretențiile financiare ale grupării nou promovate sunt exagerat de mari, în condițiile în care aceștia nu au nicio altă ofertă pentru fundașul de 20 de ani. De asemenea, acesta a lansat un atac și la adresa primarului.

„O să auziți nebunia lumii! E ceva… Zici că lumea e nebună, înseamnă că eu nu mai înțeleg lumea asta, poate sunt eu de pe altă planetă! Minciunile și toate măgăriile…