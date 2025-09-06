Gigi Becali, scandalizat după ce transferul lui Mario Tudose a intrat în impas: „E mare mafiot” - Antena Sport

Deși Mihai Stoica anunța că transferul lui Mihai Tudose la FCSB este ca și rezolvat, se pare că negocierile dintre campioana României și FC Argeș s-au împotmolit. Oficialii piteștenilor au ridicat alte pretenții financiare, față de ce oferă Gigi Becali.
Patronul roș-albaștrilor a avut o discuție cu tatăl fotbalistului, însă Dani Coman și edilul Piteștiului sunt cei care blochează acest transfer. „Vulturii violeți” dețin jucătorul în coproprietate cu cei de la Benfica Lisabona.
Gigi Becali, acuzații la adresa edilului din Pitești. Ce spune despre transfer
Cu toate că era o chestiune de timp până la prezentarea oficială a lui Mario Tudose, sunt șanse mari ca acest transfer să nu mai aibă loc. Patronul celor de la FCSB a declarat că negocierilor cu piteștenii au intrat în impas.
Concret, Gigi Becali a explicat că pretențiile financiare ale grupării nou promovate sunt exagerat de mari, în condițiile în care aceștia nu au nicio altă ofertă pentru fundașul de 20 de ani. De asemenea, acesta a lansat un atac și la adresa primarului.
„O să auziți nebunia lumii! E ceva… Zici că lumea e nebună, înseamnă că eu nu mai înțeleg lumea asta, poate sunt eu de pe altă planetă! Minciunile și toate măgăriile…
Dani Coman a spus: ‘Eu ce câștig?’. Zic: ‘Păi 500.000! Îți dau 500.000 ție și 500.000 lui Benfica’. Ei nu vor mai putea să-l vândă! Ei trebuie să dea jumătate lui Benfica, numai cu mine puteau să facă asta. Cine are să le dea lor banii ăștia? Ar trebui să le dea cineva 1,6 milioane de euro ca să ia ei 800.000 de euro! Dacă va fi valoros, îl ia Benfica, mă înțelegi?! Niște chestii de negociere… Vă cruciți, o să le povestesc eu”.
Gigi Becali: „Nu mi s-a întâmplat în viața mea”
„Nu zic că niciodată nu va mai veni la FCSB… Băiatul nu are nicio vină. Eu am vorbit cu taică-su, care e om de onoare, om de calitate. Taică-su era la mine, iar Dani Coman îmi zice: ‘Stai, că mă sună taică-su, vorbim apoi!’. Dar taică-su era în fața mea!! Nu mi s-a întâmplat în viața mea ce mi s-a întâmplat acum!
Taică-su e om de calitate, dar îi e frică de primar! Primarul e mare mafiot, el taie, el spânzură acolo, îi e frică, e și el avocat, are nevoie de autorizații, de aia, de aia. Se crede stăpân pe Pitești primarul ăla. Dacă ei nu-i dau drumul, puteau să zică”, a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.
- Mario Tudose, avertizat înaintea unui posibil transfer la FCSB: „Iese Gigi Becali la TV…”
- CFR Cluj dă o nouă lovitură! Francezii de la L’Equipe anunţă că semnează pe doi ani
- Dinamo a învins-o pe CS Dinamo cu jucători care evoluează la echipa din Liga a 2-a!
- Dani Coman, dispus să îi dea drumul lui Mario Tudose la FCSB! Totul depinde acum de Gigi Becali
- Primarul Piteştiului a spus de cine depinde transferul lui Mario Tudose la FCSB!