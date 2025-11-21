Elias Charalambous a făcut anunțul! OUT pentru meciul cu Petrolul - Antena Sport

După pauza internațională, FCSB își continuă cursa pentru play-off și va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, în etapa cu numărul 17 a Ligii 1. Elias Charalambous a susținut o conferință de presă în care a prefațat duelul de sâmbătă seară.

Tehnicianul campioanei României a anunțat pe ce jucători nu se va putea baza la această partidă și cum avansează Joyskim Dawa cu recuperarea.

OUT pentru meciul cu Petrolul! Anunțul lui Elias Charalambous

FCSB va înfrunta Petrolul în cadrul acestei etape din Liga 1, iar Elias Charalambous a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă înaintea acestei partide.

Antrenorul roș-albaștrilor a explicat că starea lui Ionuț Cercel nu este una bună, motiv pentru care acesta nu va face parte din lotul echipei campioane.

„A fost pauza internațională și am avut mulți jucători la loturile naționale și acum s-au întors. Toți sunt sănătoși, în afara de Cercel. Cel mai probabil va lipsi mâine.