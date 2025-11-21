Elias Charalambous a făcut anunțul! OUT pentru meciul cu Petrolul - Antena Sport

Închide meniul
Elias Charalambous a făcut anunțul! OUT pentru meciul cu Petrolul

Daniel Işvanca Publicat: 21 noiembrie 2025, 17:18

Elias Charalambous / Profimedia

După pauza internațională, FCSB își continuă cursa pentru play-off și va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, în etapa cu numărul 17 a Ligii 1. Elias Charalambous a susținut o conferință de presă în care a prefațat duelul de sâmbătă seară.

Tehnicianul campioanei României a anunțat pe ce jucători nu se va putea baza la această partidă și cum avansează Joyskim Dawa cu recuperarea.

OUT pentru meciul cu Petrolul! Anunțul lui Elias Charalambous

FCSB va înfrunta Petrolul în cadrul acestei etape din Liga 1, iar Elias Charalambous a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă înaintea acestei partide.

Antrenorul roș-albaștrilor a explicat că starea lui Ionuț Cercel nu este una bună, motiv pentru care acesta nu va face parte din lotul echipei campioane.

„A fost pauza internațională și am avut mulți jucători la loturile naționale și acum s-au întors. Toți sunt sănătoși, în afara de Cercel. Cel mai probabil va lipsi mâine.

S-au antrenat foarte bine. Acum, cu toți jucătorii reveniți, mai avem un antrenament și cred că suntem într-o formă bună. Trebuie să câștigăm trei puncte. Doar la asta ne gândim”.

Elias Charalambous: „E o plăcere să avem jucători la echipa națională”

„Nu știu dacă a fost bună sau rea această pauză. Cei care au rămas la echipă s-au antrenat foarte bine și am avut oportunitatea de a exersa anumite lucruri specifice care să ne ajute. E o plăcere să avem jucători la echipa națională, ne bucurăm să ajutăm. Sper să avem mai mulți în București.

Crețu și Chiricheș s-au antrenat cu echipa. S-au recuperat complet. Dawa este din ce în ce mai bine. Nu vrem să riscăm cu el pentru că a fost o absență lungă. Când doctorul ne dă undă verde, va juca. Mereu zero risc. Arată din ce în ce mai bine”, a declarat Elias Charalambous, în cadrul conferinței de presă.

