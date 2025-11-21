Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, listată la bursă: "Chiar îmi place ideea" - Antena Sport

Multe voci din fotbal au spus că Gică Hagi plănuieşte să vândă pachetul majoritar de acţiuni de la Farul Constanţa. “Regele” a recunoscut că o altă variantă pentru club poate fi reprezentată şi de listarea la bursă.
“Chiar îmi place ideea. Cred că acum este singurul club care poate să meargă la bursă. Farul este singurul club care poate să meargă la bursă.
Acolo nu poți să mergi cu datorii, trebuie să ai niște ani, trebuie să ai un buget, 5 ani trebuie să fii pe plus. Farul îndeplinește toate condițiile. Mai așteptăm, că, deocamdată, acționarul majoritar nu e foarte bogat.
Pe plus înseamnă că, la final de an, când depunem la Federație, nu avem datorii, nu înseamnă că avem foarte multe plusuri și că ne luăm mulți bani acasă.
Nu. Din contră. Stăm bine, suntem pe primul loc. Pe primul loc în partea administrativă la Federația Română de Fotbal”, a spus Gică Hagi, pentru digsiport.ro.
Marica: „Gică Hagi vrea să vândă un pachet de acțiuni”
Faptul că Gică Hagi vrea să aducă noi investitori la club nu este o noutate. Anunțul a fost făcut de colegul din acționariat, Ciprian Marica, care deţine o cotă parte de 10%.
„Gică Hagi vrea să vândă un pachet de acțiuni, chiar majoritar, însă, în egală măsură, vrea ca filosofia și strategia pe care el a format-o și construit-o să meargă înainte, sub coordonarea lui. Pe de o parte, mi se pare normal. Trebuie analizat cum se poate face lucrul ăsta”, a declarat Ciprian Marica pentru iAMsport.
La sfârşitul anului 2024, clubul era pe profit
Farul Constanța și-a publicat pe site-ul oficial raportul financiar obligatoriu pe anul 2024, iar echipa a avut încasări de peste 7,1 milioane de euro. După ce au fost scăzute toate chetuielile de funcţionare, formația de la malul mării a raportat un profit de 593.000 de euro! În acest moment, Gheorghe Hagi deține 80% din acțiunile echipei din Constanța. 10% le-a vândut lui Rivaldo, iar 10% sunt deținute de fostul internațional Ciprian Marica.
