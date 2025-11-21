Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, listată la bursă: "Chiar îmi place ideea" - Antena Sport

Multe voci din fotbal au spus că Gică Hagi plănuieşte să vândă pachetul majoritar de acţiuni de la Farul Constanţa. “Regele” a recunoscut că o altă variantă pentru club poate fi reprezentată şi de listarea la bursă.

“Chiar îmi place ideea. Cred că acum este singurul club care poate să meargă la bursă. Farul este singurul club care poate să meargă la bursă.

Acolo nu poți să mergi cu datorii, trebuie să ai niște ani, trebuie să ai un buget, 5 ani trebuie să fii pe plus. Farul îndeplinește toate condițiile. Mai așteptăm, că, deocamdată, acționarul majoritar nu e foarte bogat.

Pe plus înseamnă că, la final de an, când depunem la Federație, nu avem datorii, nu înseamnă că avem foarte multe plusuri și că ne luăm mulți bani acasă.

Nu. Din contră. Stăm bine, suntem pe primul loc. Pe primul loc în partea administrativă la Federația Română de Fotbal”, a spus Gică Hagi, pentru digsiport.ro.