Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, listată la bursă: "Chiar îmi place ideea" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, listată la bursă: “Chiar îmi place ideea”

Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, listată la bursă: “Chiar îmi place ideea”

Radu Constantin Publicat: 21 noiembrie 2025, 14:00

Comentarii
Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, listată la bursă: Chiar îmi place ideea

Gică Hagi, bucuros / Profimedia Images

Multe voci din fotbal au spus că Gică Hagi plănuieşte să vândă pachetul majoritar de acţiuni de la Farul Constanţa. “Regele” a recunoscut că o altă variantă pentru club poate fi reprezentată şi de listarea la bursă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Chiar îmi place ideea. Cred că acum este singurul club care poate să meargă la bursă. Farul este singurul club care poate să meargă la bursă.

Acolo nu poți să mergi cu datorii, trebuie să ai niște ani, trebuie să ai un buget, 5 ani trebuie să fii pe plus. Farul îndeplinește toate condițiile. Mai așteptăm, că, deocamdată, acționarul majoritar nu e foarte bogat.

Pe plus înseamnă că, la final de an, când depunem la Federație, nu avem datorii, nu înseamnă că avem foarte multe plusuri și că ne luăm mulți bani acasă.

Nu. Din contră. Stăm bine, suntem pe primul loc. Pe primul loc în partea administrativă la Federația Română de Fotbal”, a spus Gică Hagi, pentru digsiport.ro.

Reclamă
Reclamă

Marica: „Gică Hagi vrea să vândă un pachet de acțiuni”

Faptul că Gică Hagi vrea să aducă noi investitori la club nu este o noutate. Anunțul a fost făcut de colegul din acționariat, Ciprian Marica, care deţine o cotă parte de 10%.

„Gică Hagi vrea să vândă un pachet de acțiuni, chiar majoritar, însă, în egală măsură, vrea ca filosofia și strategia pe care el a format-o și construit-o să meargă înainte, sub coordonarea lui. Pe de o parte, mi se pare normal. Trebuie analizat cum se poate face lucrul ăsta”, a declarat Ciprian Marica pentru iAMsport.

La sfârşitul anului 2024, clubul era pe profit

Farul Constanța și-a publicat pe site-ul oficial raportul financiar obligatoriu pe anul 2024, iar echipa a avut încasări de peste 7,1 milioane de euro. După ce au fost scăzute toate chetuielile de funcţionare, formația de la malul mării a raportat un profit de 593.000 de euro! În acest moment, Gheorghe Hagi deține 80% din acțiunile echipei din Constanța. 10% le-a vândut lui Rivaldo, iar 10% sunt deținute de fostul internațional Ciprian Marica.

Armand Goşu, despre planul de pace în Ucraina: L-ar fi putut scrie şi Putin. Europenii trebuie să intervinăArmand Goşu, despre planul de pace în Ucraina: L-ar fi putut scrie şi Putin. Europenii trebuie să intervină
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Anunțul momentului despre transferul lui Florinel Coman la FCSB! Charalambous a dat verdictul
Fanatik.ro
Anunțul momentului despre transferul lui Florinel Coman la FCSB! Charalambous a dat verdictul
16:11
„Suferă teribil”. Turcii au identificat punctul slab al naționalei lui Mircea Lucescu înaintea barajului de World Cup
16:06
Veste bună pentru Barcelona! Anunțul făcut de Hansi Flick
15:35
Elias Charalambous a răbunfnit: “Când clubul decide că nu mai sunt folositor, plec!”
15:18
Anunţul categoric al lui Charalambous despre transferul lui Florinel Coman la FCSB
14:40
Meme Stoica, dezvăluire uluitoare. Jucători beţi, la antrenamentele echipei: “Au fost mulți”
13:36
Sorin Cârţu, dezvăluiri incredibile despre Mirel Rădoi: “Are un dezechilibru emoțional” De ce nu-i răspunde la telefon
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc 6 Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!