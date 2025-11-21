Meme Stoica, dezvăluire uluitoare. Jucători beţi, la antrenamentele echipei: "Au fost mulți" - Antena Sport

Chestionat de situaţia lui Ngezana şi indisplina de la echipă, Meme Stoica a făcut o dezvăluire uluitoare. La FCSB au fost mulţi jucători care au venit în stare de ebrietate la antrenamentele echipei.

„Ngezana nu a venit beat. Din actuala echipă nu am avut niciun jucător care să vină beat, înainte au fost mulți… La echipa asta oamenii nu beau alcool. La o masă de patru se pune o sticlă de vin roșu, dar rămâne intactă. Dacă bei în fiecare seară vin, e alcoolism, asta e definiția.”, a spus Meme Stoica. Recent, el a mai făcut menţiune la un episod, când un jucător celebru, ar fi venit beat la antrenament, dar Piţurcă era tehnician. Atunci nu s-a luat vreo măsură.

”Am avut un jucător. Dacă vă spun numele nu o să vă vină să credeți. A venit la un antrenament dimineață și nu putea să stea în picioare. Un jucător la care nimeni nu se poate gândi vreodată. Pițurcă era antrenor, l-a văzut, s-a făcut că nu-l vede. Le-a zis: ‘Nu-l lăsați să iasă la antrenament. Trimiteți-l să facă bazin, saună…’. A trecut cu vederea. Astea se întâmplă. Sunt tineri, mai scapă și ei câteodată”, a povestit Mihai Stoica la Prima Sport.

Nici de această dată, Meme Stoica nu a spus despre cine este vorba.