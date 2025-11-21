Andrea Mandorlini a spus ce schimbări a adus Cristi Chivu la Inter: „Nimeni nu se aștepta” - Antena Sport

Închide meniul
Andrea Mandorlini a spus ce schimbări a adus Cristi Chivu la Inter: „Nimeni nu se aștepta”

Daniel Işvanca Publicat: 21 noiembrie 2025, 16:47

Cristi Chivu, antrenor Inter / Profimedia

Cristi Chivu are un parcurs de excepție cu Inter în acest sezon, fiind pe primul loc în campionatul Italiei, dar și cu maximum de puncte în UEFA Champions League. Acum, gruparea pregătită de tehnicianul român va întâlni AC Milan.

Plecat recent de la CFR Cluj, Andrea Mandorlini a oferit un interviu în presa din Italia, în care a vorbit despre impactul adus de fostul antrenor al celor de la Parma Calcio.

Andrea Mandorlini, impresionat de aportul adus de Cristi Chivu

Andrea Mandorlini a îmbrăcat timp de șapte ani tricoul celor de la Inter, reușind să cucerească trei trofee alături de gruparea din Milano. Dat afară de la CFR Cluj, italianul a analizat evoluția Interului în acest sezon.

Tehnicianul chiar l-a lăudat pe Chivu pentru felul în care s-a impus în vestiar încă de la început și a spus și care a fost plusul adus de acesta la vicecampioana Italiei.

„Să fim sinceri, nimeni nu se aștepta să fie atât de incisiv încă de la început! Dar clubul îl cunoștea bine și alegerea nu a fost improvizată. Chiar și la Parma arătase lucruri importante.

Sunt foarte fericit de ceea ce spune în conferințe și de cum joacă echipa. Marele merit este al conducerii, pentru că a mizat pe acest profil și a crezut în alegerea făcută. Interul lui Inzaghi era mai precaut, aștepta mai mult, în timp ce la Chivu atitudinea este diferită”, a explicat fostul antrenor de la CFR Cluj, potrivit linterista.it.

