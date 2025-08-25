Elias Charalambous, de nerecunoscut! Şi-a pus la zid jucătorii după FCSB - FC Argeş 0-2: "Trebuie să vărsăm sânge" - Antena Sport

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a avut un discurs fără precedent de la venirea la campioana României. Cipriotul şi-a criticat jucătorii după înfrângerea cu FC Argeş, scor 0-2, din etapa a şaptea a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atitudinea jucătorilor campioanei României nu a fost deloc pe placul lui Charalambous, care nu a ezitat să îşi certe jucătorii pentru faptul că piteştenii au luptat mai mult în partida de pe Arena Naţională.

Elias Charalambous şi-a criticat jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2

De asemenea, el s-a plâns de faptul că echipa nu a arătat nimic şi este îngrijorat înaintea returului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League:

“Lucrurile au fost foarte clare în această seară, am simțit-o în timpul jocului. Dacă nu dai 100% și nu-ți dai viața pe teren… E greu în prima ligă a României. Nu am arătat că ne dorim să câștigăm acest meci. Dacă nu dai totul, dacă nu verși sânge pe teren, nu câștigi. Nu am făcut nimic!

Pentru mine, atitudinea e cea mai importantă. Dacă dăm totul, e OK. Dacă ne-am dat viața din primul minut e OK, dar astăzi nu pot spune aceste lucruri. Au luptat mai mult decât noi, și-au dorit mai mult să câștige, e simplu.