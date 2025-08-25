Elias Charalambous, de nerecunoscut! Şi-a pus la zid jucătorii după FCSB - FC Argeş 0-2: "Trebuie să vărsăm sânge" - Antena Sport

Închide meniul
Elias Charalambous, de nerecunoscut! Şi-a pus la zid jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Trebuie să vărsăm sânge”

Publicat: 25 august 2025, 8:26

Elias Charalambous / Antena Sport

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a avut un discurs fără precedent de la venirea la campioana României. Cipriotul şi-a criticat jucătorii după înfrângerea cu FC Argeş, scor 0-2, din etapa a şaptea a Ligii 1.

Atitudinea jucătorilor campioanei României nu a fost deloc pe placul lui Charalambous, care nu a ezitat să îşi certe jucătorii pentru faptul că piteştenii au luptat mai mult în partida de pe Arena Naţională.

Elias Charalambous şi-a criticat jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2

De asemenea, el s-a plâns de faptul că echipa nu a arătat nimic şi este îngrijorat înaintea returului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League:

“Lucrurile au fost foarte clare în această seară, am simțit-o în timpul jocului. Dacă nu dai 100% și nu-ți dai viața pe teren… E greu în prima ligă a României. Nu am arătat că ne dorim să câștigăm acest meci. Dacă nu dai totul, dacă nu verși sânge pe teren, nu câștigi. Nu am făcut nimic!

Pentru mine, atitudinea e cea mai importantă. Dacă dăm totul, e OK. Dacă ne-am dat viața din primul minut e OK, dar astăzi nu pot spune aceste lucruri. Au luptat mai mult decât noi, și-au dorit mai mult să câștige, e simplu.

Anul trecut, la toate antrenamentele, la toate jocurile, am dat totul! Pentru mine, atitudinea contează mai mult decât orice altceva! Dacă nu dăm totul, degeaba! Trebuie să schimbăm atitudinea.

E pentru prima oară când mă auziți spunând asta… În seara aceasta, a fost clar! Uneori, am simțit că nu este corect din partea voastră, a jurnaliștilor, să spuneți anumite lucruri. Dar astăzi nu am arătat nimic. Astăzi nu am dat totul! Poate e pentru prima oară când mă auziți așa…Dar e pentru prima oară când am simțit că nu suntem unde ar trebui să fim pentru a câștiga un campionat!

Nu suntem în direcția bună, trebuie să găsim un echilibru pentru a ne îmbunătăți și avea stabilitate în echipă. Sunt îngrijorat… Doar atitudinea ne poate califica (n.r. cu Aberdeen), doar asta putem schimba. Trebuie să dăm totul, să vărsăm sânge. Dacă nu înțelegem asta, vom avea probleme”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă.

CALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVACALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVA
Gigi Becali a anunţat prime de 200.000 de euro înainte de FCSB – Aberdeen

Înfrângerea cu FC Argeș nu îl sperie pe Becali. Patronul roș-albaștrilor este de părere că FCSB va fi altă echipă. Întrebat și de ce nu a vrut să amâne partida de campionat cu FC Argeș, pentru a pregăti mai bine returul cu Aberdeen, așa cum au făcut-o scoțienii, Becali nici nu a vrut să audă de așa ceva.

El a anunțat și că unii jucători vor încasa prime de 200.000 de euro pentru calificarea în faza principală Europa League. O ratare a calificării în dubla cu Aberdeen, care îi va trimite pe campionii României în Conference League, va conta enormă însă în privința primelor. Becali a declarat că în acest caz primele vor fi de numai 30.000 de euro:

“De ce să amânăm meciul? Noi suntem calificați în Conference, de ce să amânăm? Ce să fac acuma? Nu am nicio emoție, nimic nimic, noi suntem calificați! O să fie alta echipa, e vorba de bani, de prime, iau sute de mii la calificare în Europa League, e diferență mare la ei! E și 200.000 primă la Europa! La Conference 30.000. E diferență”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

