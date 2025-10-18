Mirel Rădoi, un nou mesaj pentru Lucescu: "Prefer să termin pe locul doi și să fiu furat" - Antena Sport

Închide meniul
Mirel Rădoi, un nou mesaj pentru Lucescu: “Prefer să termin pe locul doi și să fiu furat”

Radu Constantin Publicat: 18 octombrie 2025, 20:13

Mirel Rădoi, la conferinţa de presă

Mirel Rădoi vrea să îngroape securea războiului cu Mircea Lucescu şi spune că nu are nimic “personal” cu selcţionerul României. Tehnicianul Universităţii a declarat că reacţia lui ar fi fost la fel şi dacă era alt selecţioner la echipa naţională.

“Eu nu am făcut declaraţia contra lui Mircea Lucescu, nu contează cine era pe bancă. Nu înseamnă că nu-l respect. Eu am vorbit de o situaţie de principiu. Nu am ceva cu cineva. E o chestie de principiu. Atât! Nu am încercat să mă duc ţintă la cineva. Fiecare are simpatii sau antimpatii, dar dacă eşti seţelcioner şi aceste lucruri apar publice… Nici eu nu sunt cel mai corect, toți greșim, dar cred că lucrurile astea sunt mult prea importante pentru imaginea fotbalului românesc. Nu e nimic personal cu cineva anume, cu un club anume. Eu nu vreau să câștig trofee ajutat de arbitri, simplu. Prefer să termin pe locul doi și să fiu furat, decât ajutat de arbitri. Unii poate preferă așa, dar eu nu pot să trișez, ar însemna că stau aici și iau banii degeaba”, a declarat Mirel Rădoi imediat după meciul câştigat cu Unirea Slobozia, cu scorul de 3-1.

De la ce a plecat confictul dintre Rădoi şi Lucescu?

Rădoi s-a plâns după meciul România – Austria de faptul că “Il Luce” l-a sunat pe Gigi Becali înainte de FCSB – Universitatea Craiova, 1-0. Antrenorul oltenilor a avut un discurs dur şi a transmis că astfel de lucruri nu ar trebui făcute de un selecţioner. Declaraţiile lui Rădoi l-au deranjat pe Mircea Lucescu. “Sunt foarte surprins că Rădoi se alătură corului celor care mă denigrează. N-am fost și nu voi fi împotriva Craiovei. Iar eu sunt ultimul om care ar putea fi acuzat că ține cu Steaua. Am și spus în repetate ocazii în ultima vreme că Universitatea are o mare oportunitate de a cuceri titlul în acest sezon. Despre declarația asta a auzit? Sau a auzit când am spus că îl stimez și-i apreciez munca pe care o face ca tehnician? Să afirmi că am făcut o mizerie mi se pare o formă de a mă denigra, cum se întâmplă cu multe voci în ultimele luni”, a declarat Mircea Lucescu.

