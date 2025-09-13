Elias Charalambous sună adunarea înainte de Csikszereda - FCSB: „Trebuie să dăm tot ce avem mai bun” - Antena Sport

FCSB va juca duminică pe terenul nou promovatei Csikszereda, în cadrul etapei a noua din Liga 1. Campioana României are doar o singură victorie în actuala ediție de campionat, obținută tot în deplasare, dar pe terenul Petrolului.

Elias Charalambous a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei despre problemele de lot cu care se confruntă și a abordat și subiectul naționalei de fotbal a României, de unde Adrian Șut a venit accidentat.

Elias Charalambous: „Să câștigi puncte în acest campionat e foarte greu”

Jocul cu Csikszereda poate fi un punct important de plecare pentru Elias Charalambous și jucătorii săi, înainte de începerea fazei principale a UEFA Europa League.

Gruparea roș-albastră va avea trei absențe importante pentru jocul de la Miercurea Ciuc, însă tehnicianul echipei este încrezător că cei care vor intra pe teren vor reuși să aducă un aport important pe teren.

Fără Mihai Popescu, care este suspendat, Charalambous a explicat că nu se va putea baza pe Adrian Șut, accidentat la echipa națională, dar nici pe Risto Radunovic, care, de asemenea, se confruntă cu probleme medicale.