Elias Charalambous sună adunarea înainte de Csikszereda - FCSB: „Trebuie să dăm tot ce avem mai bun” - Antena Sport

Elias Charalambous sună adunarea înainte de Csikszereda - FCSB: „Trebuie să dăm tot ce avem mai bun"

Elias Charalambous sună adunarea înainte de Csikszereda – FCSB: „Trebuie să dăm tot ce avem mai bun"

Elias Charalambous sună adunarea înainte de Csikszereda – FCSB: „Trebuie să dăm tot ce avem mai bun”

Daniel Işvanca Publicat: 13 septembrie 2025, 16:12

Elias Charalambous sună adunarea înainte de Csikszereda – FCSB: Trebuie să dăm tot ce avem mai bun”

Elias Charalambous, antrenor FCSB / SPORT PICTURES

FCSB va juca duminică pe terenul nou promovatei Csikszereda, în cadrul etapei a noua din Liga 1. Campioana României are doar o singură victorie în actuala ediție de campionat, obținută tot în deplasare, dar pe terenul Petrolului.

Elias Charalambous a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei despre problemele de lot cu care se confruntă și a abordat și subiectul naționalei de fotbal a României, de unde Adrian Șut a venit accidentat.

Elias Charalambous: „Să câștigi puncte în acest campionat e foarte greu”

Jocul cu Csikszereda poate fi un punct important de plecare pentru Elias Charalambous și jucătorii săi, înainte de începerea fazei principale a UEFA Europa League.

Gruparea roș-albastră va avea trei absențe importante pentru jocul de la Miercurea Ciuc, însă tehnicianul echipei este încrezător că cei care vor intra pe teren vor reuși să aducă un aport important pe teren.

Fără Mihai Popescu, care este suspendat, Charalambous a explicat că nu se va putea baza pe Adrian Șut, accidentat la echipa națională, dar nici pe Risto Radunovic, care, de asemenea, se confruntă cu probleme medicale.

„Pentru noi au fost foarte importante aceste două săptămâni, pentru că jucătorii au avut câteva zile de odihnă iar apoi am putut lucra atât fizic, cât și tactic. Au fost două săptămâni bune. Am avut si câțiva jucători la națională care nu au fost cu noi dar acum toată lumea a revenit.

Din păcate, s-a accidentat Adi Șut, el nu va putea juca, de asemenea Radunovic este și el indisponibil. După cum știți, Mihai Popescu este suspendat. Trebuie să fim concentrați pe tot parcursul meciului, e foarte important pentru noi deoarece timpul trece iar noi trebuie să revenim sus în clasament. 

Să câștigi puncte în acest campionat e foarte greu, de asta trebuie să dăm tot ce avem mai bun”, a fost declarația lui Elias Charalambous, la conferința de presă premergătoare partidei.

Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banalŢara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Elias Charalambous, despre ultima acțiune a naționalei României

„Suntem fericiți când jucătorii noștri merg la națională, dar acum totul s-a terminat acolo și trebuie să dea 100% pentru echipa de club. Sunt sigur că domnul Lucescu cheamă jucătorii pentru că le cunoaște calitățile și crede în ei. 

Atunci când întâlnești o echipă mai slab cotată și nu ești concentrat, poți să te încurci. Putem vedea câte surprize apar, uneori mentalitatea vorbește, deoarece uitam de tot ce urmează pentru un singur meci. Trebuie să aveți încredere în echipa națională pentru că vorbim de un antrenor de clasă pe care îl respect enorm.

Nu e treaba mea să vorbesc despre schimbări, eu sunt antrenorul FCSB, nu vorbesc, dar mă repet, această țară are foarte multă calitate. Sunt aici de 3 ani, susțin România, dar am ținut cu Cipru, deoarece e țara mea.

Fotbalul cipriot e în creștere, o avem pe Pafos în Champions League, două echipe în Conference League și mă bucur pentru țara mea, cu siguranță”, a completat antrenorul celor de la FCSB.

1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 3 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 4 Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români 5 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” 6 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia
