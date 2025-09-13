Decizia luată de Csikszereda, înaintea meciului cu FCSB - Antena Sport

Nou-promovata Csikszereda primeşte vizita campioanei FCSB, în etapa cu numărul 9 din Liga 1. În continuare fără victorie în acest sezon, formaţia din Miercurea Ciuc se bazează pe sprijinul fanilor şi va avea parte de un stadion plin duminică seară.

Pentru ca totul să meargă aşa cum trebuie, iar arena să fie plină, oficialii echipei din Miercurea Ciuc au decis ca meciul echipei de hochei să fie mutat cu o oră mai devreme.

Meciul de hochei, mutat cu o oră mai devreme ca fanii să poată ajunge la Csikszereda – FCSB

La hochei, Miercurea Ciuc va juca în Erste Liga contra celor de la Budapesta Akademia. Partida era programată iniţial de la ora 18:30, dar oficialii ciucani au decis să mute meciul de hochei la ora 17:30, astfel încât fanii care merg la hochei şi doresc să ajungă la stadion şi pentru meciul contra campioanei României la fotbal să aibă suficient timp la dispoziţie, potrivit digisport.ro.

Csikszereda are două puncte după primele şapte meciuri disputate în Liga 1. Ulltimul chiar în etapa precedentă, pe teren propriu, cu Oţelul Galaţi. Ciucanii au doar şapte meciuri disputate deoarece partida cu CFR Cluj a fost amânată din cauza participării clujenilor în cupele europene.

Nici campioana FCSB nu stă grozav în Liga 1, înaintea acestui meci. Cu 6 puncte, formaţia roş-albastră este despărţită de două locuri de ciucani. Mai mult, singura victorie a FCSB-ului în Liga 1 a venit în etapa a doua, la jumătatea lunii iulie.