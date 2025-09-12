FCSB, fără unul dintre cei mai importanți jucători la meciul cu Csikszereda - Antena Sport

Închide meniul
FCSB, fără unul dintre cei mai importanți jucători la meciul cu Csikszereda

Daniel Işvanca Publicat: 12 septembrie 2025, 17:40

FCSB, fără unul dintre cei mai importanți jucători la meciul cu Csikszereda

Jucătorii celor de la FCSB /SPORT PICTURES

Cu o singură victorie în actuala ediție de campionat, FCSB se va deplasa duminică pe terenul celor de la Csikszereda, în etapa cu numărul 9 din Liga 1. Campioana României va avea câteva absențe importante pentru acest joc.

Formația nou promovată nu a obținut niciun succes în cele șapte meciuri jucate și ar putea profita de forma slabă a roș-albaștrilor, care nu ai mai câștigat de la acel meci cu Petrolul, de pe ”Ilie Oană”.

FCSB, absență importantă pentru duelul de la Miercurea Ciuc

Mihai Popescu este suspendat pentru meciul cu Csikszereda, din etapa cu numărul 9 a Ligii 1, iar campioana României nu se va putea baza nici pe Adrian Șut pentru acest joc, accidentat în disputa cu Cipru, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Pe lângă aceste două absențe, gsp.ro anunță că Elias Charalambous nu se va putea baza nici pe muntenegreanul Risto Radunovic, care încă nu s-a recuperat după probleme medicale avute în ultimul timp.

Cel mai probabil, staff-ul celor de la FCSB vor miza pentru Alexandru Pantea pe postul de fundaș stânga. Mai mult decât atât, Ionuț Cercel are mari șanse să fie în primul 11 pentru acest joc.

Cum ar putea arăta echipa roș-albaștrilor duminică

  • Târnovanu – I. Cercel, Ngezana, Graovac, Pantea – Fl. Tănase, Lixandru, Olaru – Miculescu, Bîrligea, Politic
