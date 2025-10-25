Elias Charalambous surprinde înaintea meciului cu UTA! Ce obiectiv și-a propus FCSB: „Trebuie să fiți siguri de asta” - Antena Sport

La câteva zile după eșecul suferit contra celor de la Bologna, în grupa principală de UEFA Europa League, FCSB va înfrunta duminică UTA în campionatul intern. Campioana are nevoie disperată de puncte, pentru a ajunge din nou în zona play-off-ului.
Elias Charalambous a prefațat disputa contra arădenilor în cadrul unei conferințe de presă și a transmis că cel puțin pentru moment, echipa sa nu poate fi scoasă din calculele pentru campionat.
Elias Charalambous crede că FCSB se poate lupta la titlu
FCSB are nevoie ca de aer de puncte în Liga 1, mai ales după eșecul rușinos suferit etapa trecută, contra nou promovatei Metaloglobus. Gruparea roș-albastră va înfrunta UTA în etapa a 14-a, iar victoria este singura variantă luată în calcul.
Elias Charalambous a vorbit la conferința de presă despre disputa de duminică și a explicat și care sunt șansele campioanei en-titre la titlu în actuala stagiune.
„E un joc pe care îl privim ca pe toate celelalte. Trebuie să câștigăm, ne dorim să obținem cele trei puncte. Așa privim noi meciul de mâine. (n.r. – Cum se va încheia această perioadă dificilă?) Cu o victorie mâine! Nu va fi de ajuns, însă situația va sta mai bine.
Ne-am pierdut fundașii centrali, sunt accidentați, și trebuie să găsim soluții în fiecare săptămână pentru a-i înlocui. Cei care au jucat în acea poziție au arătat că își pot face bine treaba”.
Elias Charalambous: „Sunt lucruri care se întâmplă în fotbal”
„Când mi-am început cariera de antrenor, am spus că voi încerca să muncesc cât de mult pot pentru a îmi face meseria bine. Încerc asta zilnic, din nefericire sunt lucruri pe care nu le pot schimba, iar aici mă refer la accidentări. Noi, ca antrenori, trebuie să dăm tot ce putem. Dacă rezultatele nu vor apărea sau se întâmplă ceva pe parcursul săptămânii, astea sunt lucruri pe care nu le pot controla.
Cel mai important e pentru noi să ne simțim bine cu noi înșiși. Uneori lucrurile nu merg bine, dar sunt lucruri care se întâmplă în fotbal. Am făcut ce am putut, dar nu pot controla rezultatele”.
Elias Charalambous: „Restul ne subestimează acum”
„(n.r. – Încă puteți lupta la titlu?) Da, 100%! Trebuie să fiți siguri de asta! Poate că restul ne subestimează acum, dar noi credem, nu ne vom da bătuți și vom încerca în continuare.
Același lucru s-a întâmplat și în sezonul trecut pe timpul acesta, când nu aveam parte de rezultate bune. Dacă comparăm punctele din sezonul trecut și acesta, acestea sunt similare. Anul trecut aveam 18 puncte, iar acum avem 13. Nu trebuie să comparăm, dar trebuie să ne îmbunătățim jocul”.
Elias Charalambous, despre felul în care critică Gigi Becali jucătorii: „Intențiile nu sunt negative”
„Patronul are multă pasiune. De multe ori spune că un jucător pleacă, dar el rămâne aici mai bine de doi ani. Un exemplu clar e Valentin Crețu. Când am venit, domnul Becali spusese că nu-l mai păstrează, dar el a devenit campion și acum e unul dintre cei mai importanți jucători.
Modul în care spune lucrurile poate fi interpretat greșit, dar intențiile nu sunt negative. Jucătorii se antrenează foarte bine”, a declarat antrenorul celor de la FCSB, la conferința de presă premergătoare jocului cu UTA.
