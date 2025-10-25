Elias Charalambous surprinde înaintea meciului cu UTA! Ce obiectiv și-a propus FCSB: „Trebuie să fiți siguri de asta” - Antena Sport

La câteva zile după eșecul suferit contra celor de la Bologna, în grupa principală de UEFA Europa League, FCSB va înfrunta duminică UTA în campionatul intern. Campioana are nevoie disperată de puncte, pentru a ajunge din nou în zona play-off-ului.

Elias Charalambous a prefațat disputa contra arădenilor în cadrul unei conferințe de presă și a transmis că cel puțin pentru moment, echipa sa nu poate fi scoasă din calculele pentru campionat.

Elias Charalambous crede că FCSB se poate lupta la titlu

FCSB are nevoie ca de aer de puncte în Liga 1, mai ales după eșecul rușinos suferit etapa trecută, contra nou promovatei Metaloglobus. Gruparea roș-albastră va înfrunta UTA în etapa a 14-a, iar victoria este singura variantă luată în calcul.

Elias Charalambous a vorbit la conferința de presă despre disputa de duminică și a explicat și care sunt șansele campioanei en-titre la titlu în actuala stagiune.

„E un joc pe care îl privim ca pe toate celelalte. Trebuie să câștigăm, ne dorim să obținem cele trei puncte. Așa privim noi meciul de mâine. (n.r. – Cum se va încheia această perioadă dificilă?) Cu o victorie mâine! Nu va fi de ajuns, însă situația va sta mai bine.