Elias Charalambous l-a contrazis pe Gigi Becali, după ce patronul l-a făcut praf pe Șut: "Nu contează numele" - Antena Sport

Elias Charalambous l-a contrazis pe Gigi Becali, după ce patronul l-a făcut praf pe Șut: "Nu contează numele"

Europa League

Elias Charalambous l-a contrazis pe Gigi Becali, după ce patronul l-a făcut praf pe Șut: “Nu contează numele”

Andrei Nicolae Publicat: 24 octombrie 2025, 8:47

Elias Charalambous l-a contrazis pe Gigi Becali, după ce patronul l-a făcut praf pe Șut: Nu contează numele

Elias Charalambous - Gigi Becali / Colaj Antena Sport + Sport Pictures

Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, a declarat joi seara într-o conferinţă de presă susţinută după înfrângerea cu 2-1 cu Bologna, că formaţia sa a pierdut meciul în primele 10 minute.

Tehnicianul cipriot a vorbit și despre Adrian Șut, cel mai criticat jucător de Gigi Becali la finalul meciului. Charalambous e de părere că mijlocașul nu trebuie arătat cu degetul, iar rezultatele aparțin întregii echipe.

Discursul lui Charalambous, după FCSB – Bologna 1-2

Meciul cu Bologna l-am pierdut în primele 10 minute. Ăsta este sentimentul meu acum. Am analizat-o pe Bologna, ştiam că îi place să facă pressing avansat şi să rişte. Din păcate, la acest nivel când faci o greşeală, plăteşti.

Bologna este o echipă care evoluează la cel mai înalt nivel. În finalul primei reprize şi în cea de-a doua ne-am creat câteva şanse de a marca. Schimbările pe care le-am făcut ne-au dat energie, am marcat şi apoi am riscat pentru a înscrie şi cel de-al doilea gol. După minutul 60 a fost un joc deschis, dar din păcate nu am reuşit să mai marcăm“, a afirmat el.

Nu trebuie să îl învinovăţim pe Şut, nu contează numele. Suntem o echipă şi când pierdem, pierdem împreună. Nu sunt aici să învinovăţesc vreun jucător. Eu spun doar ca echipă ce ar fi trebuit să facem“, a adăugat tehnicianul cipriot.

Elias Charalambous a acuzat arbitrajul, precizând că multe dintre decizii au fost luate împotriva formaţiei sale. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut același tip de discurs.

Nu pot să spun că victoria celor de la Bologna nu este meritată. Dar multe decizii ale arbitrului care erau 50-50% au fost date adversarului. Repet, victoria adversarilor a fost meritată, dar deciziile arbitrului au fost în mare parte împotriva noastră“, a spus Charalambous, potrivit agerpres.ro.

FCSB va juca în continuare în Europa League cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roşie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la Bucureşti), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce (29 ianuarie, la Bucureşti).

