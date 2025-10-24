Elias Charalambous l-a contrazis pe Gigi Becali, după ce patronul l-a făcut praf pe Șut: "Nu contează numele" - Antena Sport

Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, a declarat joi seara într-o conferinţă de presă susţinută după înfrângerea cu 2-1 cu Bologna, că formaţia sa a pierdut meciul în primele 10 minute.

Tehnicianul cipriot a vorbit și despre Adrian Șut, cel mai criticat jucător de Gigi Becali la finalul meciului. Charalambous e de părere că mijlocașul nu trebuie arătat cu degetul, iar rezultatele aparțin întregii echipe.

Discursul lui Charalambous, după FCSB – Bologna 1-2

“Meciul cu Bologna l-am pierdut în primele 10 minute. Ăsta este sentimentul meu acum. Am analizat-o pe Bologna, ştiam că îi place să facă pressing avansat şi să rişte. Din păcate, la acest nivel când faci o greşeală, plăteşti.

Bologna este o echipă care evoluează la cel mai înalt nivel. În finalul primei reprize şi în cea de-a doua ne-am creat câteva şanse de a marca. Schimbările pe care le-am făcut ne-au dat energie, am marcat şi apoi am riscat pentru a înscrie şi cel de-al doilea gol. După minutul 60 a fost un joc deschis, dar din păcate nu am reuşit să mai marcăm“, a afirmat el.

“Nu trebuie să îl învinovăţim pe Şut, nu contează numele. Suntem o echipă şi când pierdem, pierdem împreună. Nu sunt aici să învinovăţesc vreun jucător. Eu spun doar ca echipă ce ar fi trebuit să facem“, a adăugat tehnicianul cipriot.