„Era momentul să câștigăm” Rednic îi dă sfaturi lui Kopic: „Prea mulți tineri”

Mircea Rednic a fost prezent pe Național Arena la partida dintre Dinamo și Craiova, scor 0-1. Nu a plecat fericit de la stadion: echipa cu care a câștigat titlul atât ca jucător, în 1984 și 1990, cât și ca antrenor, în 2007. A fost ultimul an în care Dinamo a devenit campioană a României.

Dezamăgit de Dinamo

Mircea Rednic, cel care a antrenat-o pe Dinamo de 5 ori, ultima dată în 2021.

„Îmi era dor de un meci, n-am mai fost de mult. Mi-aş fi dorit mai mult, mai ales în repriza a doua când aveai un om în plus, să forţezi mai mult pe zonă centrală, că pasele astea laterale cu care v-aţi obişnuit… asta nu e o critică, dar era momentul în care să rişti, ţinând cont că e meci acasă şi ai pierdut şi primul duel. Azi (nr joi), Craiova nu mi s-a părut extraordinară, cu toate că are un lot foarte bun. Era un moment prielnic să câştigăm. E foarte greu, foarte greu, ţinând cont şi de celelalte echipe, cele două din Cluj care merg foarte bine, care au joc consistent. Rapid… bine, una bună, una… ca în Giuleşti.

O să fie greu, dar văd că sunt probleme de lot. Şi eu sunt de acord cu tinerii ăştia, dar prea mulţi tineri. Depinde ce obiectiv şi-au propus anul ăsta, adică să creştem tineri, să-i vindem sau să facem performanţă? Dinamo îşi doreşte performanţă” a spus Mircea Rednic, conform Orange Sport.

A avut oferte din Liga 1

Rednic este liber de contract după ce s-a despărțit de Standard Liege în august. Admite că s-a săturat să stea pe bară.