„Era momentul să câștigăm” Rednic îi dă sfaturi lui Kopic: „Prea mulți tineri”

Sebastian Ujica Publicat: 20 martie 2026, 8:31

Mircea Rednic, în timpul unui interviu - Antena Sport

Mircea Rednic a fost prezent pe Național Arena la partida dintre Dinamo și Craiova, scor 0-1. Nu a plecat fericit de la stadion: echipa cu care a câștigat titlul atât ca jucător, în 1984 și 1990, cât și ca antrenor, în 2007. A fost ultimul an în care Dinamo a devenit campioană a României.

Dezamăgit de Dinamo

Mircea Rednic, cel care a antrenat-o pe Dinamo de 5 ori, ultima dată în 2021.

„Îmi era dor de un meci, n-am mai fost de mult. Mi-aş fi dorit mai mult, mai ales în repriza a doua când aveai un om în plus, să forţezi mai mult pe zonă centrală, că pasele astea laterale cu care v-aţi obişnuit… asta nu e o critică, dar era momentul în care să rişti, ţinând cont că e meci acasă şi ai pierdut şi primul duel. Azi (nr joi), Craiova nu mi s-a părut extraordinară, cu toate că are un lot foarte bun. Era un moment prielnic să câştigăm. E foarte greu, foarte greu, ţinând cont şi de celelalte echipe, cele două din Cluj care merg foarte bine, care au joc consistent. Rapid… bine, una bună, una… ca în Giuleşti.

O să fie greu, dar văd că sunt probleme de lot. Şi eu sunt de acord cu tinerii ăştia, dar prea mulţi tineri. Depinde ce obiectiv şi-au propus anul ăsta, adică să creştem tineri, să-i vindem sau să facem performanţă? Dinamo îşi doreşte performanţă” a spus Mircea Rednic, conform Orange Sport.

A avut oferte din Liga 1

Rednic este liber de contract după ce s-a despărțit de Standard Liege în august. Admite că s-a săturat să stea pe bară.

„Revin cât mai repede, nu din vară, dar cât mai repede. Din Liga 1 am avut trei oferte, ultima a fost de la Sibiu (nr. Hermannstadt), dar oricum nu puteam antrena până pe 31 decembrie, dar ne mai gândim” a mai spus Rednic.

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Ce pasiuni are noul fundaș de la Dinamo. Vorbește cu accent limba română și îl admiră pe Asasinul cu față de copil
Seară de vis pentru fotbalul englez. Premier League, la un pas de 5 locuri în UCL
Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent”
Încă un record uriaş pentru marele LeBron James: meciul 1.611 în NBA
FCSB – UTA Arad LIVE TEXT (19.00) Rădoi caută prima victorie, dar echipa e decimată. Echipele probabile
Ce decizie a luat Istvan Kovacs în minutul 120+2 din Roma – Bologna 3-4! A fost imediat înconjurat de jucători
Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii”
1 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 2 FotoRonaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont 3 OFICIAL | Lovitură uriaşă pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT 4 Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui 5 Au pierdut cu 2-7, s-au plâns de drumul de la vestiar și spun că-n Anglia nu se joacă așa: “Presezi, dar mingea dispare” 6 “O glumă proastă!” Danny Armstrong a atacat arbitrajul, după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1: “L-am întrebat şi a râs”
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav