"Eram foarte pornit pe el" Mihai Stoica a spus ce s-a întâmplat la întâlnirea cu Kyros Vassaras - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre întâlnirea şefului CCA, Kyros Vassaras (59 de ani), cu cluburile.

Mihai Stoica şi-a schimbat impresia despre Vassaras după această întâlnire. Oficialul roş-albaştrilor a subliniat că a urmărit foarte atent discuţiile, care au durat nu mai puţin de 3 ore şi jumătate.

Mihai Stoica, după întâlnirea cu Vassaras: “Mi-a lăsat o impresie foarte bună”

„Tot timpul am considerat că se dă Zeul Olimpian, că nu vrea să se coboare la nivelul nostru. Acum am văzut un Vassaras care s-a coborât la nivelul nostru şi n-a făcut întâlnirea asta doar ca să ne închidă gura.

Întâlnirea asta şi-a atins scopul. El a considerat că nu suntem suficient de bine pregătiţi pentru regulile care au apărut în fotbal. Şi ne-a ţinut un curs. Ce am remarcat este că ştie absolut tot. E ancorat în realitatea fotbalului românesc şi îi pasă.

Eu aş vrea să o facă lunar. Înţeleg că vor fi trei pe an, bune şi astea. Mi-a lăsat o impresie foarte bună. Eram pornit împotriva lui”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.