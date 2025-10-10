"Eram foarte pornit pe el" Mihai Stoica a spus ce s-a întâmplat la întâlnirea cu Kyros Vassaras - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre întâlnirea şefului CCA, Kyros Vassaras (59 de ani), cu cluburile.
Mihai Stoica şi-a schimbat impresia despre Vassaras după această întâlnire. Oficialul roş-albaştrilor a subliniat că a urmărit foarte atent discuţiile, care au durat nu mai puţin de 3 ore şi jumătate.
Mihai Stoica, după întâlnirea cu Vassaras: “Mi-a lăsat o impresie foarte bună”
„Tot timpul am considerat că se dă Zeul Olimpian, că nu vrea să se coboare la nivelul nostru. Acum am văzut un Vassaras care s-a coborât la nivelul nostru şi n-a făcut întâlnirea asta doar ca să ne închidă gura.
Întâlnirea asta şi-a atins scopul. El a considerat că nu suntem suficient de bine pregătiţi pentru regulile care au apărut în fotbal. Şi ne-a ţinut un curs. Ce am remarcat este că ştie absolut tot. E ancorat în realitatea fotbalului românesc şi îi pasă.
Eu aş vrea să o facă lunar. Înţeleg că vor fi trei pe an, bune şi astea. Mi-a lăsat o impresie foarte bună. Eram pornit împotriva lui”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.
Atât Gigi Becali, cât şi Mihai Stoica l-au criticat în trecut pe Kyros Vassaras. Chiar dacă a fost mulţumit de cum a decurs întâlnirea cu Vassaras, oficialul roş-albaştrilor a susţinut că, până acum, FCSB ar fi fost dezavantajată în mai multe meciuri. Stoica e de părere că FCSB a fost dezavantajată în partidele cu Dinamo, CFR şi Farul. Legat de partida cu Craiova, încheiată cu victoria roş-albaştrilor cu 1-0, Stoica a spus că arbitrajul lui Istvan Kovacs a fost unul bun. Chiar dacă a mers la VAR de 3 ori, de fiecare dată pentru a decide dacă dă penalty pentru FCSB sau nu, Kovacs a luat la fiecare fază decizia corectă, crede Stoica.
Istvan Kovacs a dictat 2 penalty-uri pentru FCSB în derby-ul cu Universitatea Craiova. Un penalty a fost transformat de Florin Tănase, celălalt fiind executat tot de el şi ratat. FCSB a obţinut a doua victorie la rând în campionat cu Craiova, pentru prima oară în acest sezon. Anterior campionii ultimelor două sezoane au învins Oţelul, tot cu 1-0 şi tot printr-un penalty transformat de Tănase.
