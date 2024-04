"Eu conduc!" Zeljko Kopic s-a enervat la conferința de presă! A "tunat" înainte de Botoșani - Dinamo - Antena Sport

Acesta a fost criticat de fanii lui Dinamo pentru meciul cu FCU Craiova, atunci când echipa s-a retras devreme, după marcarea primului gol. „Câinii” au fost egalați atunci în prelungiri și au pierdut 3 puncte importante.

Întrebat despre situația de la echipă, Kopic a „tunat” și a spus că el este singurul om care ia deciziile la echipă și că opiniile din spațiul public nu îi vor schimba planul tactic.

„Eu conduc echipa, toată lumea poate avea o opinie, eu știu care era ideea noastră, cum să ne apărăm, cum să apărăm centrările. La ultima fază nu ne-am apărat bine, trebuia să reacționăm mai bine la ultima fază.

Nu a fost o situație similară, putem analiza golurile încasate cu Petrolul, Oțelul sau cu Craiova, sunt probleme defensive, reacții negative, trebuie să fim mai concentrați, să comunicăm mai bine, jucătorii în acele momente trebuie să aibă responsabilitate și să ne apărăm mai bine. Nu am simțit că a fost vorba de teamă, am jucat bine, am fost mai bine decât în primul meci de la Craiova, am avut ocazii, am încercat în prima repriză să fim periculoși dar și în a doua, când nu marchezi golul doi, se poate întâmplă asta.

Dacă ne era frică, nu atacăm, am avut ocazii, trebuia să reacționăm mai bine, nu e vorba de teamă, nu a fost o reacție prea bună”, a spus Kopic.

Ioan Andone știe ce avantaj are Dinamo în lupta pentru salvarea de la retrogradare Ioan Andone știe ce avantaj are Dinamo în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Legenda echipei din Ștefan cel Mare a vorbit deschis despre situația în care se află acum clubul. Ioan Andone a spus că Dinamo va avea de câștigat, având în vedere că suporterii echipei din Ștefan cel Mare for putea veni la meciurile formației. ”Contează foarte mult că Dinamo va avea spectatori în următoarele două etape. Primul jucător al echipei sunt suporterii. Galeria, publicul. Enorm contează! Gândiți-vă că și jucătorii, chiar și cei străini, știu că Dinamo mai există datorită PCH-ului. Clubul ar fi dispărut altfel, în faliment… Ceea ce a făcut PCH este de admirat. Ați văzut ce presiune pot pune suporterii când joacă pe teren propriu, mai ales că este o galerie bine pregătită, iar tribunele de pe ”Arcul de Triumf” sunt foarte apropiate de gazon. Acest lucru îi va ajuta și eu sper să se salveze direct. Asta este speranța mea!”, a spus Ioan Andone, potrivit iamsport.ro. Reclamă

