Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după Rapid - Petrolul 1-1: „Dacă eram atenți, plecam cu trei puncte” - Antena Sport

Rapid București a făcut un pas greșit în campionat, remizând pe teren propriu contra rivalei Petrolul Ploiești, în cel de-al doilea meci al etapei cu numărul 26 din Liga 1.
Formația antrenată de Costel Gâlcă s-a chinuit să găsească drumul spre gol, dar a dat peste o defensivă organizată a „găzarilor”, care au încheiat disputa și în inferioritate numerică.
Eugen Neagoe: „Nu am fost cu nimic mai prejos”
Rapid nu a reușit să confirme victoria de etapa trecută de la Sibiu și a scos doar un rezultat de egalitate din confruntarea cu Petrolul Ploiești. Fără Borza, Christensen și Dobre în echipa de start, formația giuleșteană a suferit atât din punct de vedere defensiv, cât și ofensiv.
După fluierul final, Eugen Neagoe a reacționat cu privire la acest joc și a explicat că echipa sa nu a fost cu nimic mai prejos decât adversarul din Giulești.
„A menajat câțiva jucători, dar nu am crezut că atâția, se gândește la meciul de Cupă. A fost un program încărcat, unii au resimțit oboseala. Jucătorii cred că merită felicitări după acest joc, împotriva unei echipe care se bate la campionat. Nu am fost cu nimic mai prejos, dacă eram atenți, plecam cu trei puncte.
Rezultatul a fost corect la final. Nu mi-a fost teamă, cu toate că Roche este un jucător valoros. A intrat altul foarte bine, de asta este în lotul nostru. Ca atitudine am fost la fel în toate jocurile, am pierdut un singur meci în deplasare, în minutul 90+6, la Arad.
În seara aceasta am fost mult mai responsabili, am trecut peste moment. (n. r. eliminare Dulca) Marco este un jucător important, dar nici nu știu ce s-a întâmplat acolo. Bine că nu a fost mai devreme, nu a fost nimic programat”, a declarat Eugen Neagoe, potrivit digisport.ro.
