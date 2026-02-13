Eugen Neagoe şi-a pus mâinile în cap! Gafă de proporţii, cum rar poţi vedea în fotbal! - Antena Sport

Antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe (58 de ani), şi-a pus mâinile în cap atunci când jucătorul lui, Dongmo, a comis o eroare cum rar vezi. Dongmo i-a dat un assist perfect, din greşeală, lui Bettaieb, iar jucătorul Argeşului a profitat de eroare, deschizând scorul. Bettaieb l-a lobat pe portarul Bălbărău şi a deschis scorul, în minutul 38.
Eugen Neagoe şi-a “certat” în ultimul timp elevii pentru “cadourile” pe care aceştia le fac adversarilor. Neagoe chiar le transmitea că, în cazul în care doresc ca situaţia Petrolului să se redreseze, trebuie să înceteze să mai facă astfel de erori.
Eugen Neagoe şi-a pus mâinile în cap la gafa de proporţii a lui Dongmo!
Petrolul e în prezent pe locul 12 în Liga 1, cu 25 de puncte, la egalitate cu Csikszereda. “Lupii galbeni” au încă un avans confortant faţă de echipa aflată pe loc direct de retrogradare, Hermannstadt, dar punctele se vor înjumătăţi. Petrolul are în prezent 8 puncte faţă de Hermannstadt.
După duelul cu Argeş, Petrolul va mai juca în sezonul regular cu CFR, Csikszereda şi Botoşani.
Petrolul a ratat calificarea în sferturile Cupei României. În ultima etapă echipa lui Neagoe a învins-o cu 3-1 pe Sănătatea Cluj, dar a terminat grupa B pe locul 4, cu 4 puncte. Din această grupă au mers mai departe Universitatea Craiova, cu 7 puncte şi, surprinzător, Gloria Bistriţa, cu 6 puncte. FCSB a ratat şi ea calificarea în sferturi, terminând grupa cu 4 puncte, la egalitate cu Petrolul.
