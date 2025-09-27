Eugen Neagoe, vehement la adresa arbitrajului după eșecul cu Rapid: „Dacă acolo a fost henț, eu sunt președintele României” - Antena Sport

La debutul lui Eugen Neagoe pe banca tehnică, Petrolul Ploiești a suferit al cincilea eșec la rând în Liga 1. Formația ploieșteană nu a găsit drumul spre poarta lui Aioani și a rămas pe locul 14 în campionat.
Noul antrenor al „găzarilor” a criticat vehement arbitrajul, precizând că o decizie eronată a fost cea care a făcut diferența în meciul din această seară.
Eugen Neagoe, nemulțumit după Petrolul – Rapid 0-1
„Eu i-am spus ce am văzut, că nu a fost nimic. Dacă inventăm fault și henț că așa vrem noi. Dacă acolo a fost henț, eu sunt președintele României. Nu mi-am creat ocazii, dar nici Rapid nu a avut ocazii. Nu poți să inventezi tu.
Chiar dacă nu te atinge pe mână, trebuie să dai henț? Nu există să-l atingă. Din acea fază luăm gol. A fost un joc închis, dar când nu este, de ce trebuie să inventezi tu? Nu poți să faci așa. Nu mi-a explicat nimic. De nivel prea șmecher, am vorbit frumos, nu am jignit pe nimeni. Am cerut explicații, nici nu a vrut să stea de vorbă cu mine. Sunt vaccinat.
Am văzut de 10 ori faza, nu a fost niciun henț. Am jucat cu o echipă bună, dar nu și-au creat ocazii. Am auzut înainte de joc, spuneau că vor avea posesie, povești. Băieții au avut o atitudine bună, așa cum trebuie să o aibă”.
Eugen Neagoe: „Sunt trecut prin multe și cunosc fotbalul de la noi”
„Rapidul a marcat după un fault inventat. Problema noastră ofensivă o știm. Până ieri aveam cele mai puține marcate goluri din campionat. Este o problemă, suntem datori. Am avut două trei momente. Un rezultat de egalitate era corect.
Trebuie să marcăm goluri, să jucăm mult mai bine, personalitate mai mare. Trebuie să ne scuturăm rapid și să trecem peste absolut toate problemele. Sunt trecut prin multe și cunosc fotbalul de la noi și greșeli se vor face în continuare.
Papp și-a asumat înainte de joc, a făcut antrenament normal și am discutat cu el, dar din păcate nu a putut să ducă jocul. Suporterii au fost alături de echipă și îmi pare rău că nu am reușit să le aducem o bucurie”, a declarat Eugen Neagoe, potrivit digisport.ro.
