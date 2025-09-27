Eugen Neagoe, vehement la adresa arbitrajului după eșecul cu Rapid: „Dacă acolo a fost henț, eu sunt președintele României” - Antena Sport

La debutul lui Eugen Neagoe pe banca tehnică, Petrolul Ploiești a suferit al cincilea eșec la rând în Liga 1. Formația ploieșteană nu a găsit drumul spre poarta lui Aioani și a rămas pe locul 14 în campionat.

Noul antrenor al „găzarilor” a criticat vehement arbitrajul, precizând că o decizie eronată a fost cea care a făcut diferența în meciul din această seară.

Eugen Neagoe, nemulțumit după Petrolul – Rapid 0-1

„Eu i-am spus ce am văzut, că nu a fost nimic. Dacă inventăm fault și henț că așa vrem noi. Dacă acolo a fost henț, eu sunt președintele României. Nu mi-am creat ocazii, dar nici Rapid nu a avut ocazii. Nu poți să inventezi tu.

Chiar dacă nu te atinge pe mână, trebuie să dai henț? Nu există să-l atingă. Din acea fază luăm gol. A fost un joc închis, dar când nu este, de ce trebuie să inventezi tu? Nu poți să faci așa. Nu mi-a explicat nimic. De nivel prea șmecher, am vorbit frumos, nu am jignit pe nimeni. Am cerut explicații, nici nu a vrut să stea de vorbă cu mine. Sunt vaccinat.

Am văzut de 10 ori faza, nu a fost niciun henț. Am jucat cu o echipă bună, dar nu și-au creat ocazii. Am auzut înainte de joc, spuneau că vor avea posesie, povești. Băieții au avut o atitudine bună, așa cum trebuie să o aibă”.