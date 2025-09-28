Farul - Unirea Slobozia, 17:30, LIVE SCORE. Constănţenii, fără victorie în ultimele două meciuri - Antena Sport

Închide meniul
Farul – Unirea Slobozia, 17:30, LIVE SCORE. Constănţenii, fără victorie în ultimele două meciuri

Publicat: 28 septembrie 2025, 14:33

Ianis Zicu / Hepta

Meciul Farul – Unirea Slobozia va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 17:30. Constănţenii vin după o înfrângere, 0-2, cu liderul Universitatea Craiova şi după un egal, 1-1, cu Dinamo. Farul ocupă locul 8 în Liga 1, cu 14 puncte, în timp ce Unirea Slobozia e pe locul 6, cu 17 puncte.

În ultima etapă, Unirea Slobozia a învins-o cu 1-0 pe Petrolul. Golul victoriei ialomiţenilor a fost înscris de Afalna în minutul 75. Unirea Slobozia e una dintre revelaţiile acestui sezon de Liga 1. Ialomiţenii au acumulat până acum 5 victorii din 10 meciuri. Au mai făcut 2 egaluri şi au pierdut 3 meciuri.

Echipe probabile:

Farul: Buzbuchi – Duțu, Larie, Țîru, Ganea – Vînă, Dican, Radaslavescu – Sima, Ișfan, Tănasă Antrenor: Ianis Zicu

Unirea Slobozia: Gurău – A. Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Dragu – V. Pop, Hamdiu, F. Purece – Bărbuț, Afalna, Dulcea Antrenor: Andrei Prepeliţă

“Un meci greu, întâlnim o echipă care primeşte foarte puţine goluri. Trebuie să reacţionăm, e o partidă de şase puncte, trebuie să trecem peste ei. Este o echipă dificilă, toţi jucătorii noştri au înţeles acest mesaj. Nu există nici măcar 1% că acest meci va fi uşor. Noi la meciurile de acasă am avut suporteri alături, sperăm să fie stadionul plin”, a spus Ianis Zicu la conferinţa de presă premergătoare meciului.

“E un meci foarte important pentru noi. Venim după două meciuri foarte bune, atât cu Hermannstadt, cât și cu Petrolul, ambele câștigate, avem un moral bun. Farul are o echipă foarte bună, iar în meciurile de acasă pun presiune pe adversari. Au un joc ofensiv foarte bun, iar noi trebuie să rezolvăm acest lucru, sperăm să îi blocăm și să nu le dăm spații”, a declarat, la conferinţa de presă, antrenorul din acte al Unirii Slobozia, Jean Vlădoiu.

Sezonul trecut, Farul şi Unirea Slobozia s-au întâlnit de 3 ori, de două ori în sezonul regular şi o dată în play-out. Pe 12 iulie 2024, Farul – Unirea Slobozia s-a terminat 0-1. Constănţenii şi-au luat revanşa în deplasare, învingând-o tot cu 1-0 pe Unirea Slobozia. Meciul s-a disputat pe 10 noiembrie 2024. În play-out, partida dintre cele două echipe s-a terminat la egalitate, 1-1. Meciul a avut loc la Ovidiu, pe 7 aprilie 2025.

