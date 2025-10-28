Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Favoritele la titlu în Liga 1 după 14 etape! FCSB, peste lider. Cine are prima şansă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Favoritele la titlu în Liga 1 după 14 etape! FCSB, peste lider. Cine are prima şansă

Favoritele la titlu în Liga 1 după 14 etape! FCSB, peste lider. Cine are prima şansă

Publicat: 28 octombrie 2025, 9:21

Comentarii
Favoritele la titlu în Liga 1 după 14 etape! FCSB, peste lider. Cine are prima şansă

Minge oficială din Liga 1 / Sport Pictures

După primele 14 etape din actualul sezon din Liga 1, FC Botoşani şi Rapid sunt primele două echipe din clasament, ambele cu câte 31 de puncte, dar cu moldovenii având un golaveraj mai bun.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ambele au jucat luni, iar Botoşani a învins-o pe FC Hermannstadt cu 2-0, după care Rapid s-a impus cu 4-1 în meciul de pe teren propriu cu Unirea Slobozia.

Favoritele la titlu în Liga 1. Rapid are prima şansă, potrivit bookmarkerilor

În ciuda faptului că FC Botoşani, surpriza acestui sezon, se află pe primul loc în clasamentul Ligii 1, bookmarkerii văd echipa lui Valeriu Iftime având a cincea şansă la câştigarea campionatului.

Rapid este marea favorită, având o cotă de 2.25 pentru câştigarea titlului din Liga 1. Pe locul al doilea, cu cotă 3, se află Universitatea Craiova. Oltenii lui Mirel Rădoi vin după o remiză la Clinceni, contra celor de la Metaloglobus.

Pe locul al treilea în topul specialiştilor se află FCSB, campioana en-titre având cota 5.50. Dinamo continuă clasamentul, cu cota 8, în timp ce liderul din Liga 1, FC Botoşani, este abia pe locul 5, primind cota 20.

Reclamă
Reclamă
  • 1. Rapid – 2.25
  • 2. Universitatea Craiova – 3
  • 3. FCSB – 5.50
  • 4. Dinamo – 8
  • 5. FC Botoșani – 20
  • 6. CFR Cluj – 35
  • 7. FC Argeș – 40
  • 8. U Cluj – 40
  • 9. Farul Constanța – 50

Cu o etapă înainte de finalul turului sezonului regulat, FC Botoşani se află pe primul loc, cu 31 de puncte. Acelaşi număr de puncte îl are Rapid după victoria în faţa celor de la Unirea Slobozia, dar cu un golaveraj mai slab.

Universitatea Craiova se află pe locul 3, cu 28 de puncte, în timp ce Dinamo şi FC Argeş, echipele de pe locurile 4 şi 5, au câte 24 de puncte. Ultima echipă care ocupă o poziţie de play-off este Oţelul Galaţi, cu 19 puncte.

În ceea ce o priveşte pe FCSB, echipa cotată cu a treia şansă la titlu, se află pe locul 10 în acest moment, după victoria cu UTA, la doar 3 puncte în spatele celor de la Oţelul Galaţi.

Nu răspundeți dacă primiți acest mesaj pe WhatsApp. Escrocii au mai găsit o metodă de înșelătorie onlineNu răspundeți dacă primiți acest mesaj pe WhatsApp. Escrocii au mai găsit o metodă de înșelătorie online
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe ce comoară pierde. "Trofeul" valora mii de lei
Observator
A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe ce comoară pierde. "Trofeul" valora mii de lei
Tragedie în fotbal! A murit fostul portar al lui Real Madrid și al naționalei Spaniei
Fanatik.ro
Tragedie în fotbal! A murit fostul portar al lui Real Madrid și al naționalei Spaniei
11:10
Motivul pentru care ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României: “Sfidător şi inacceptabil”
10:42
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong! Revenire spectaculoasă în primul set pentru româncă
10:33
Lionel Messi le dă emoţii argentinienilor! Anunţ despre participarea la World Cup 2026: “Este un vis”
10:30
“Hai, FK, hai, Sepsi, hai, Ținutul Secuiesc!” Comunicat controversat emis de Csikszereda, înainte de meciul din Cupă cu Sepsi
10:04
Ciprian Marica l-a taxat pe Florin Tănase, după scandalul cu Giovanni Becali: “E o vrăjeală! Îi place să fie miez”
8:49
Cristi Chivu vrea să “repatrieze” un fundaş în Serie A. Inter se bate cu Juventus şi AC Milan pentru semnătura sa
Vezi toate știrile
1 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 2 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 3 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 4 Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane” 5 Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB – UTA 4-0 6 EXCLUSIVCamelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene