Favoritele la titlu în Liga 1 după 14 etape! FCSB, peste lider. Cine are prima şansă - Antena Sport

După primele 14 etape din actualul sezon din Liga 1, FC Botoşani şi Rapid sunt primele două echipe din clasament, ambele cu câte 31 de puncte, dar cu moldovenii având un golaveraj mai bun.
Ambele au jucat luni, iar Botoşani a învins-o pe FC Hermannstadt cu 2-0, după care Rapid s-a impus cu 4-1 în meciul de pe teren propriu cu Unirea Slobozia.
Favoritele la titlu în Liga 1. Rapid are prima şansă, potrivit bookmarkerilor
În ciuda faptului că FC Botoşani, surpriza acestui sezon, se află pe primul loc în clasamentul Ligii 1, bookmarkerii văd echipa lui Valeriu Iftime având a cincea şansă la câştigarea campionatului.
Rapid este marea favorită, având o cotă de 2.25 pentru câştigarea titlului din Liga 1. Pe locul al doilea, cu cotă 3, se află Universitatea Craiova. Oltenii lui Mirel Rădoi vin după o remiză la Clinceni, contra celor de la Metaloglobus.
Pe locul al treilea în topul specialiştilor se află FCSB, campioana en-titre având cota 5.50. Dinamo continuă clasamentul, cu cota 8, în timp ce liderul din Liga 1, FC Botoşani, este abia pe locul 5, primind cota 20.
- 1. Rapid – 2.25
- 2. Universitatea Craiova – 3
- 3. FCSB – 5.50
- 4. Dinamo – 8
- 5. FC Botoșani – 20
- 6. CFR Cluj – 35
- 7. FC Argeș – 40
- 8. U Cluj – 40
- 9. Farul Constanța – 50
Cu o etapă înainte de finalul turului sezonului regulat, FC Botoşani se află pe primul loc, cu 31 de puncte. Acelaşi număr de puncte îl are Rapid după victoria în faţa celor de la Unirea Slobozia, dar cu un golaveraj mai slab.
Universitatea Craiova se află pe locul 3, cu 28 de puncte, în timp ce Dinamo şi FC Argeş, echipele de pe locurile 4 şi 5, au câte 24 de puncte. Ultima echipă care ocupă o poziţie de play-off este Oţelul Galaţi, cu 19 puncte.
În ceea ce o priveşte pe FCSB, echipa cotată cu a treia şansă la titlu, se află pe locul 10 în acest moment, după victoria cu UTA, la doar 3 puncte în spatele celor de la Oţelul Galaţi.
