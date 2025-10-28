Favoritele la titlu în Liga 1 după 14 etape! FCSB, peste lider. Cine are prima şansă - Antena Sport

După primele 14 etape din actualul sezon din Liga 1, FC Botoşani şi Rapid sunt primele două echipe din clasament, ambele cu câte 31 de puncte, dar cu moldovenii având un golaveraj mai bun.

Ambele au jucat luni, iar Botoşani a învins-o pe FC Hermannstadt cu 2-0, după care Rapid s-a impus cu 4-1 în meciul de pe teren propriu cu Unirea Slobozia.

Favoritele la titlu în Liga 1. Rapid are prima şansă, potrivit bookmarkerilor

În ciuda faptului că FC Botoşani, surpriza acestui sezon, se află pe primul loc în clasamentul Ligii 1, bookmarkerii văd echipa lui Valeriu Iftime având a cincea şansă la câştigarea campionatului.

Rapid este marea favorită, având o cotă de 2.25 pentru câştigarea titlului din Liga 1. Pe locul al doilea, cu cotă 3, se află Universitatea Craiova. Oltenii lui Mirel Rădoi vin după o remiză la Clinceni, contra celor de la Metaloglobus.

Pe locul al treilea în topul specialiştilor se află FCSB, campioana en-titre având cota 5.50. Dinamo continuă clasamentul, cu cota 8, în timp ce liderul din Liga 1, FC Botoşani, este abia pe locul 5, primind cota 20.