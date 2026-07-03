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FCSB a pus ochii pe mijlocașul cotat la 700.000 de euro! Evoluează în prima ligă din Belgia

Daniel Işvanca Publicat: 3 iulie 2026, 19:48

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FCSB a pus ochii pe mijlocașul cotat la 700.000 de euro! Evoluează în prima ligă din Belgia

Sami Lahssaini / Profimedia

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FCSB a fost destul de absentă în această perioadă de transferuri, însă Gigi Becali a confirmat în repetate rânduri că va aduce jucători pentru ca echipa roș-albastră să facă iar performanță la nivel european.

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Gruparea antrenată de Marius Baciu urmărește un mijlocaș de 27 de ani din Belgia, care se află în ultimul an de contract cu actuala sa echipă.

FCSB îl urmărește pe Sami Lahssaini

FCSB caută în continuare jucători pentru sezonul următor, dar până acum, echipa a suferit la capitolul sosiri. Gigi Becali a anunțat mutări importante la gruparea roș-albastră, dar acestea întârzie să apară.

Potrivit celor de la trumedia, echipa antrenată de Marius Baciu urmărește situația lui Sami Lahssaini, jucător aflat în ultimul an de contract cu cei de la RAAL La Louvière.

Cu o cotă de piață de 700.000 de euro, jucătorul a mai evoluat pentru echipa secundă a celor de la Metz, dar și pentru RFC Seraing.

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