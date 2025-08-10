FCSB, cel mai slab start de sezon din ultimii șase ani. Statistică dezastruoasă pentru campioană - Antena Sport

FCSB a suferit a treia înfrângere la rând din noul sezon de Liga 1, iar criza de la echipă persistă în competiția internă, în contextul în care în cupele europene a “rupt blestemul” și a învins-o pe Drita cu 3-2. De șase ani nu s-a mai întâmplat ca formația “roș-albastră” să înceapă atât de rău sezonul regular.
Atunci, echipa lui Gigi Becali era antrenată de Bogdan Andone.
FCSB, start dezastruos de campionat
FCSB are doar patru puncte după primele cinci etape din Liga 1. Formația lui Charalambous a fost învinsă duminică seara de Unirea Slobozia cu 1-0 și a ajuns la trei eșecuri consecutive în competiția domestică.
Până acum, FCSB a adunat un egal cu Hermannstadt, o victorie cu Petrolul și înfrângeri cu Farul, Dinamo și echipa ialomițeană. Prestațiile slabe ale “roș-albaștrilor” din startul de sezon au condus astfel la unul dintre cele mai slabe începuturi de campionat din ultimii ani.
De șase stagiuni nu s-a mai întâmplat ca FCSB să pornească atât de greu în Liga 1. În sezonul 2019/20, “roș-albaștrii” aveau tot patru puncte după primele cinci etape. Atunci, echipa era antrenată de Bogdan Andone, care a câștigat cu Hermannstadt, a făcut egal cu Sepsi și a pierdut și el trei meciuri la rând, cu FC Botoșani, Astra și FC Voluntari.
În acel sezon, FCSB a terminat pe locul 5 campionatul, în spatele lui CFR Cluj, Universitatea Craiova, Astra și FC Botoșani.
Cum au arătat în ultimele sezoane începuturile de sezon ale FCSB-ului (după cinci etape):
- Sezonul 2025/26 – 4 puncte
- Sezonul 2024/25 – 5 puncte
- Sezonul 2023/24 – 13 puncte
- Sezonul 2022/23 – 6 puncte
- Sezonul 2021/22 – 8 puncte
- Sezonul 2020/21 – 9 puncte
- Sezonul 2019/20 – 4 puncte