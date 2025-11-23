FCSB pregătește un transfer de top. Anunț de ultim moment al lui Mihai Stoica: „Aducem un jucător de valoare” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
FCSB pregătește un transfer de top. Anunț de ultim moment al lui Mihai Stoica: „Aducem un jucător de valoare”

Publicat: 23 noiembrie 2025, 20:56

Mihai Stoica / Profimedia

FCSB pregătește un transfer de top în perioada de mercato care se apropie. Mihai Stoica a făcut anunțul și a dezvăluit că un fundaș central „de valoare” va semna cu campioana. 

FCSB suferă în defensivă, după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu, accidentare care-l va ține departe de teren până la finalul sezonului. Joyskim Dawa nu e refăcut nici el, fiind așteptat să revină după cantonamentul de iarnă. 

FCSB pregătește un transfer de top 

În acest context, principala țintă în perioada de mercato a FCSB-ului va fi un fundaș central. Mihai Stoica a dat asigurări că sub comanda lui Elias Charalambous va ajunge un stopper valoros, însă rămâne de văzut cum se va adapta.  

Totodată, după remiza dintre Farul și Oțelul, scor 2-2, care o menține pe FCSB la cinci puncte de play-off, Mihai Stoica a declarat că roș-albaștrii au șanse mari să încheie sezonul regular între primele șase clasate. 

„Cred că intrăm în play-off. Am scăpat de echipa naţională acum, jucăm cu Dinamo după ce vor juca în Cupă, jucăm cu Rapid în Cupă după o săptămână în care vom putea să pregătim meciul. 

Plus că sunt convins că vom puncta în ‘mercato’, în iarnă şi vom alinia un ’11’ mai puternic anul viitor. O să aducem un fundaş central 100%, un fundaş central de valoare. Cum se va acomoda… rămâne de văzut, e un post destul de sensibil”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro. 

