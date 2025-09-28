FCSB, șase schimbări în primul 11 pentru meciul cu Oțelul. Gigi Becali s-a ținut de cuvânt - Antena Sport

Închide meniul
FCSB, șase schimbări în primul 11 pentru meciul cu Oțelul. Gigi Becali s-a ținut de cuvânt

Publicat: 28 septembrie 2025, 19:19

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt și a efectuat nu mai puțin de șase schimbări în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Oțelul. Partida din etapa a 11-a din Liga 1 se va juca azi, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro. 

Față de meciul cu Go Ahead Eagles, șase jucători ai FCSB-ului au fost scoși din echipa de start. Înaintea meciului cu Oțelul, Gigi Becali anunța că Florin Tănase, Daniel Bîrligea și Mamadou Thiam nu vor lipsi din primul 11 pentru partida cu Oțelul. 

FCSB, șase schimbări în primul 11 pentru meciul cu Oțelul 

Pe lângă cei trei jucători, și Alexandru Pantea, Risto Radunovic și Mihai Toma au fost titularizați la FCSB pentru partida din această seară de pe Arena Națională.  

Mihai Popescu, David Kiki, Malcom Edjouma, David Miculescu, Juri Cisotti și Denis Alibec au fost trecuți pe banca de rezerve pentru duelul cu Oțelul, după ce au fost titulari în partida cu Go Ahead Eagles, câștigată cu 1-0 de campioană în grupa de Europa League.  

FCSB nu-și mai permite pași greșiți în Liga 1, după startul dezastruos de sezon. Campioana are doar șapte puncte după zece meciuri jucate, fiind pe locul 13, la o distanță de 17 puncte față de liderul Universitatea Craiova.  

De cealaltă parte, Oțelul se clasează pe 10, cu 13 puncte acumulate după zece meciuri jucate. În ultima etapă, gălățenii au învins-o pe Universitatea Craiova, scor 1-0. 

Echipele de start:  

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, F. Tănase – M. Toma, Olaru, Thiam – Bîrligea.  

Rezerve: Zima, Udrea, Alibec, Miculescu, Kiki, M. Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Cisotti, Oct. Popescu, A. Stoian.  

Antrenor: Elias Charamabous 

Oțelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Soriano, Holz – Ferreira, Lameira, Moreira – Sandu, Dos Santos, Lopes.  

Rezerve: I. Popescu, Ursu, S. Rus, Neicu, Tovar, Postelnicu, A. Ciobanu, Cihra, Frunză, Bordun, Araujo.  

Antrenor: Laszlo Balint 

