Paul Pogba cere excluderea Israelului din competiţiile UEFA! Alţi 47 de sportivi au semnat o declaraţie publică - Antena Sport

Paul Pogba cere excluderea Israelului din competiţiile UEFA! Alţi 47 de sportivi au semnat o declaraţie publică

Publicat: 28 septembrie 2025, 20:07

Paul Pogba / Profimedia

Sub sloganul „Athletes 4 Peace” („Sportivii pentru pace”), mai mulţi sportivi, printre care Paul Pogba (AS Monaco), marocanul Hakim Ziyech şi boxerul britanic Zak Chelli, au semnat o declaraţie publică în care denunţă „genocidul” din Gaza.

Patruzeci şi opt de sportivi afirmă că „sportul trebuie să apere principiile justiţiei, echităţii şi umanităţii”. Ei cer, în special, excluderea echipelor israeliene din competiţiile organizate de UEFA. Această iniţiativă a fost coordonată de Nujum Sports, o organizaţie britanică care militează pentru apărarea sportivilor musulmani, relatează Le Figaro.

Semnatarii îi aduc un omagiu lui Suleiman Al-Obeid, supranumit „Pelé palestinian”, care a decedat în luna august. Aceştia subliniază:

„Nu este vorba aici de politică sau de a lua partea cuiva, ci de justiţie, umanitate şi valorile pe care sportul pretinde că le întruchipează. Nu putem permite naţiunilor să-şi acopere acţiunile ilegale şi inumane prin sport.”

Ei spun, de asemenea, că împărtăşesc poziţia prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, care a afirmat recent că Israelul nu ar trebui să poată utiliza platformele internaţionale pentru a-şi îmbunătăţi imaginea.

Potrivit The Times, se ia în considerare posibilitatea suspendării Israelului din competiţiile europene. Majoritatea membrilor Comitetului Executiv al UEFA ar fi în favoarea unei astfel de măsuri, iar o decizie ar putea fi anunţată săptămâna viitoare.

1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
