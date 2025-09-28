A revenit pe gazon după 9 luni! Veste bună pentru Mirel Rădoi - Antena Sport

Deși Universitatea Craiova nu a mai câștigat de două etape în Liga 1, Mirel Rădoi a primit o veste bună sâmbătă. În jocul disputat de echipa secundă a oltenilor, contra celor de la ACS Oltul Curtișoara, Luis Paradela a fost titular.
Fotbalistul cubanez care s-a accidentat la finalul anului 2024 este apt de joc și a evoluat pentru echipa a doua. Acesta a urmat un proces lung de recuperare, însă este gata să-și facă revenirea la gruparea din Bănie, care va debuta săptămâna viitoare în faza principală de Conference League.
Luis Paradela a revenit pe gazon! Meciul în care a evoluat starul oltenilor
Final de chin pentru Luis Paradela, care a revenit pe gazon după o absență de nouă luni. Cubanezul în vârstă de 28 de ani a fost titular sâmbătă în disputa din Liga 3, dintre ACS Oltul Curtișoara și Universitatea Craiova 2, încheiată cu scorul de 3-0 în favoarea formației secunde din Bănie.
Acesta suferise la finalul lunii decembrie o ruptură de ligamente încrucișate în disputa cu Gloria Buzău. Paradela a fost trimis la Roma pentru a fi operat la clinica Villa Stuart, acolo unde a fost pacientul renumitului Pierpaolo Mariani. El este un medic cunoscut la nivel mondial pentru operațiile la genunchi. Doctorul italian a pus pe picioare fotbaliști de la cele mai mari cluburi din lume în ultimele decenii.
Paradela a tras din greu pentru a putea reveni la o formă fizică relativ bună, care să îi permită să intre în circuitul primei echipe a oltenilor. Acest meci jucat în a treia divizie este un prim semn bun pentru Mirel Rădoi, care are nevoie de magia fotbalistului cu 39 de selecții în naționala Cubei.
Până să se accidenteze grav, Luis Paradela reușise trei goluri și o pasă de gol pentru Universitatea Craiova. El are în prezent o cotă de piață de 650.000 de euro.
