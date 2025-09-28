A revenit pe gazon după 9 luni! Veste bună pentru Mirel Rădoi - Antena Sport

Deși Universitatea Craiova nu a mai câștigat de două etape în Liga 1, Mirel Rădoi a primit o veste bună sâmbătă. În jocul disputat de echipa secundă a oltenilor, contra celor de la ACS Oltul Curtișoara, Luis Paradela a fost titular.

Fotbalistul cubanez care s-a accidentat la finalul anului 2024 este apt de joc și a evoluat pentru echipa a doua. Acesta a urmat un proces lung de recuperare, însă este gata să-și facă revenirea la gruparea din Bănie, care va debuta săptămâna viitoare în faza principală de Conference League.

Luis Paradela a revenit pe gazon! Meciul în care a evoluat starul oltenilor

Final de chin pentru Luis Paradela, care a revenit pe gazon după o absență de nouă luni. Cubanezul în vârstă de 28 de ani a fost titular sâmbătă în disputa din Liga 3, dintre ACS Oltul Curtișoara și Universitatea Craiova 2, încheiată cu scorul de 3-0 în favoarea formației secunde din Bănie.

Acesta suferise la finalul lunii decembrie o ruptură de ligamente încrucișate în disputa cu Gloria Buzău. Paradela a fost trimis la Roma pentru a fi operat la clinica Villa Stuart, acolo unde a fost pacientul renumitului Pierpaolo Mariani. El este un medic cunoscut la nivel mondial pentru operațiile la genunchi. Doctorul italian a pus pe picioare fotbaliști de la cele mai mari cluburi din lume în ultimele decenii.

Paradela a tras din greu pentru a putea reveni la o formă fizică relativ bună, care să îi permită să intre în circuitul primei echipe a oltenilor. Acest meci jucat în a treia divizie este un prim semn bun pentru Mirel Rădoi, care are nevoie de magia fotbalistului cu 39 de selecții în naționala Cubei.