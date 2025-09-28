Președintele FRH, anunț incredibil cu privire la noul selecționer al României: „Încercați să discutați voi cu dânsul” - Antena Sport

Naționala de handbal feminin a României se află într-o situație fără precedent, cu aproape două luni înaintea Campionatului Mondial. Florentin Pera și-a anunțat acum ceva timp demisia din funcția de selecționer, iar Constantin Din a vorbit pe acest subiect într-un interviu recent.
Concret, președintele Federației Române de Handbal a explicat că se iau în calcul mai multe variante pentru ocuparea postului de antrenor principal al echipei naționale de handbal feminin.
Naționala de handbal feminin a României se află într-un moment delicat, neavând selecționer cu două luni înaintea Campionatului Mondial din acest final de an.
După ce a solicitat o ședință de urgență cu Florentin Pera și secundul Bogdan Burcea, președintele Federației Române de Handbal a explicat că nu are explicații pentru decizia fostului selecționer și că se caută variante urgente pentru această situație.
Dânsul își menține decizia de a demisiona alături de domnul Burcea, iar dacă voi doriți să aflați și alte motive care l-au determinat să plece de la națională cu doar două luni înaintea Campionatului Mondial, atunci vă rog să încercați să discutați voi cu dânsul și poate o să vă dea mai multe amănunte.
Eu nu am alte elemente în plus și nu vă pot spune cu exactitate ceea ce l-a deranjat sau dacă l-a deranjat ceva. Însă, clar este un lucru. Săptămâna viitoare ne vom întâlni și vom discuta soluțiile pe care le vom avea la îndemână.
Ideea că România a devenit un ‘El Dorado’ pentru antrenorii străini este doar o opinie a lui Gheorghe Tadici. Noi vom analiza toate variantele și vom încerca să găsim cea mai bună soluție în situația în care ne aflăm acum”.
Constantin Din: „Sper să găsim cât mai repede un nou selecționer”
„Nu e ușor să găsești pe cineva cu doar două luni înainte de Mondiale și să-și asume unele lucruri. V-am spus că vom lua în calcul toate posibilitățile ținând cont că ne aflăm cu doar două luni înaintea unui mare turneu final.
Deci nu vă pot spune că voi exclude din start și această variantă, deoarece trebuie să discutăm totul între noi săptămâna viitoare și sper să găsim cât mai repede un nou selecționer”, a declarat Constantin Din, potrivit prosport.ro.
Lotul lărgit pentru Campionatul Mondial
- Portari: Diana Ciucă, Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Daciana Hosu, Raluca Kelemen, Elena Șerban
Extreme dreapta: Oana Bors, Florența Dumbrăvean, Mihaela Mihai, Costinela Raicea, Sonia Seraficeanu
Interi dreapta: Alicia Gogîrlă, Alina Ilie, Laura Moldovan
Centri: Alisia Boiciuc, Alexandra-Maria Gavrilă, Cristina Laslo, Rebeca Necula, Andreea Popa, Elena Roșu
Interi stânga: Bianca Bazaliu, Sorina Grozav, Diana Lixăndroiu, Mariya Skrobic, Ștefania Stoica
Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Eva Kerekes, Mariam Mohamed, Alexia Niță, Denisa Romaniuc
Pivoți: Asma Elghaoui, Ștefania Jipa, Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Elena Voica
Ce urmează pentru naționala de handbal a României
Următorul stagiu al naţionalei va avea loc la Craiova, începând din 10 octombrie, pentru primele meciuri din EHF Euro Cup, cu Norvegia (Larvik, 15 octombrie) şi cu Polonia (Craiova, 19 octombrie).
Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.
