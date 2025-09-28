Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Președintele FRH, anunț incredibil cu privire la noul selecționer al României: „Încercați să discutați voi cu dânsul” - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Președintele FRH, anunț incredibil cu privire la noul selecționer al României: „Încercați să discutați voi cu dânsul”

Președintele FRH, anunț incredibil cu privire la noul selecționer al României: „Încercați să discutați voi cu dânsul”

Daniel Işvanca Publicat: 28 septembrie 2025, 19:36

Comentarii
Președintele FRH, anunț incredibil cu privire la noul selecționer al României: Încercați să discutați voi cu dânsul”

Constantin Din, președintele FRH / Facebook FRH

Naționala de handbal feminin a României se află într-o situație fără precedent, cu aproape două luni înaintea Campionatului Mondial. Florentin Pera și-a anunțat acum ceva timp demisia din funcția de selecționer, iar Constantin Din a vorbit pe acest subiect într-un interviu recent.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, președintele Federației Române de Handbal a explicat că se iau în calcul mai multe variante pentru ocuparea postului de antrenor principal al echipei naționale de handbal feminin.

Constantin Din, uimit de decizia lui Florentin Pera de a demisiona din funcția de selecționer: „Nu vă pot spune ce l-a deranjat”

Naționala de handbal feminin a României se află într-un moment delicat, neavând selecționer cu două luni înaintea Campionatului Mondial din acest final de an.

După ce a solicitat o ședință de urgență cu Florentin Pera și secundul Bogdan Burcea, președintele Federației Române de Handbal a explicat că nu are explicații pentru decizia fostului selecționer și că se caută variante urgente pentru această situație.

Dânsul își menține decizia de a demisiona alături de domnul Burcea, iar dacă voi doriți să aflați și alte motive care l-au determinat să plece de la națională cu doar două luni înaintea Campionatului Mondial, atunci vă rog să încercați să discutați voi cu dânsul și poate o să vă dea mai multe amănunte.

Reclamă
Reclamă

Eu nu am alte elemente în plus și nu vă pot spune cu exactitate ceea ce l-a deranjat sau dacă l-a deranjat ceva. Însă, clar este un lucru. Săptămâna viitoare ne vom întâlni și vom discuta soluțiile pe care le vom avea la îndemână.

Ideea că România a devenit un ‘El Dorado’ pentru antrenorii străini este doar o opinie a lui Gheorghe Tadici. Noi vom analiza toate variantele și vom încerca să găsim cea mai bună soluție în situația în care ne aflăm acum”.

Constantin Din: „Sper să găsim cât mai repede un nou selecționer”

„Nu e ușor să găsești pe cineva cu doar două luni înainte de Mondiale și să-și asume unele lucruri. V-am spus că vom lua în calcul toate posibilitățile ținând cont că ne aflăm cu doar două luni înaintea unui mare turneu final.

Job de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adaugă şi o casăJob de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adaugă şi o casă
Reclamă

Deci nu vă pot spune că voi exclude din start și această variantă, deoarece trebuie să discutăm totul între noi săptămâna viitoare și sper să găsim cât mai repede un nou selecționer”, a declarat Constantin Din, potrivit prosport.ro.

Lotul lărgit pentru Campionatul Mondial

  • Portari: Diana Ciucă, Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Daciana Hosu, Raluca Kelemen, Elena Șerban
  • Extreme dreapta: Oana Bors, Florența Dumbrăvean, Mihaela Mihai, Costinela Raicea, Sonia Seraficeanu
  • Interi dreapta: Alicia Gogîrlă, Alina Ilie, Laura Moldovan
  • Centri: Alisia Boiciuc, Alexandra-Maria Gavrilă, Cristina Laslo, Rebeca Necula, Andreea Popa, Elena Roșu
  • Interi stânga: Bianca Bazaliu, Sorina Grozav, Diana Lixăndroiu, Mariya Skrobic, Ștefania Stoica
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Eva Kerekes, Mariam Mohamed, Alexia Niță, Denisa Romaniuc
  • Pivoți: Asma Elghaoui, Ștefania Jipa, Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Elena Voica

Ce urmează pentru naționala de handbal a României

Următorul stagiu al naţionalei va avea loc la Craiova, începând din 10 octombrie, pentru primele meciuri din EHF Euro Cup, cu Norvegia (Larvik, 15 octombrie) şi cu Polonia (Craiova, 19 octombrie).

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un bărbat din Timișoara i-a atacat pe polițiști cu făcălețul. Au intervenit 7 echipaje
Observator
Un bărbat din Timișoara i-a atacat pe polițiști cu făcălețul. Au intervenit 7 echipaje
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist
Fanatik.ro
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist
19:25
Farul – Unirea Slobozia 1-1. Constănțenii au ratat penalty în prelungiri
19:19
FCSB, șase schimbări în primul 11 pentru meciul cu Oțelul. Gigi Becali s-a ținut de cuvânt
19:01
FCSB – Oţelul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, într-o situaţie disperată în Liga 1. Echipele de start
19:00
Ionuţ Radu a apărat un penalty în Elche – Celta Vigo! Jurnaliştii de la Marca, şocaţi: “Nu mai înţeleg fotbalul”
18:56
A revenit pe gazon după 9 luni! Veste bună pentru Mirel Rădoi
18:46
Denisa Golgotă, medalie de aur la Cupa Mondială. Rezultat remarcabil pentru gimnasta româncă
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”