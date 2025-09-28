Președintele FRH, anunț incredibil cu privire la noul selecționer al României: „Încercați să discutați voi cu dânsul” - Antena Sport

Naționala de handbal feminin a României se află într-o situație fără precedent, cu aproape două luni înaintea Campionatului Mondial. Florentin Pera și-a anunțat acum ceva timp demisia din funcția de selecționer, iar Constantin Din a vorbit pe acest subiect într-un interviu recent.

Concret, președintele Federației Române de Handbal a explicat că se iau în calcul mai multe variante pentru ocuparea postului de antrenor principal al echipei naționale de handbal feminin.

Constantin Din, uimit de decizia lui Florentin Pera de a demisiona din funcția de selecționer: „Nu vă pot spune ce l-a deranjat”

Naționala de handbal feminin a României se află într-un moment delicat, neavând selecționer cu două luni înaintea Campionatului Mondial din acest final de an.

După ce a solicitat o ședință de urgență cu Florentin Pera și secundul Bogdan Burcea, președintele Federației Române de Handbal a explicat că nu are explicații pentru decizia fostului selecționer și că se caută variante urgente pentru această situație.

Dânsul își menține decizia de a demisiona alături de domnul Burcea, iar dacă voi doriți să aflați și alte motive care l-au determinat să plece de la națională cu doar două luni înaintea Campionatului Mondial, atunci vă rog să încercați să discutați voi cu dânsul și poate o să vă dea mai multe amănunte.