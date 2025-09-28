Veste proastă pentru Craiova! Ce s-a întâmplat în meciul lui Rakow, înaintea duelului din Conference League - Antena Sport

Universitatea Craiova se pregătește de debutul în faza principală a UEFA Conference League, însă oltenii au primit vești proaste cu câteva zile înainte de jocul cu Rakow Częstochowa.

Gruparea poloneză a întrerupt o serie de rezultate nefavorabile și au un moral bun înaintea duelului european cu formația antrenată de Mirel Rădoi.

Rakow Częstochowa, victorie după patru etape în campionatul Poloniei

Rakow Częstochowa a reușit o victorie cu doar câteva zile înaintea meciului cu Universitatea Craiova, din grupa principală de UEFA Conference League. Formația poloneză s-a impus dramatic pe terenul celor de la Widzew Lodz.

Cu Bogdan Racovițan în primul 11, gruparea din Ekstraklasa a câștigat grație reușitei înscrise de francezul Lamine Diaby-Fadiga, din al treilea minut de prelungire.

A fost victoria care a pus punct unei serii de patru etape consecutive fără succes în campionatul intern. De partea cealaltă, Universitatea Craiova a ratat dramatic șansa de a câștiga duelul cu Dinamo și vine după o serie de două jocuri la rând fără victorie.