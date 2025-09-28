Veste proastă pentru Craiova! Ce s-a întâmplat în meciul lui Rakow, înaintea duelului din Conference League - Antena Sport

Închide meniul
Veste proastă pentru Craiova! Ce s-a întâmplat în meciul lui Rakow, înaintea duelului din Conference League

Daniel Işvanca Publicat: 28 septembrie 2025, 17:38

Jucătorii celor de la Rakow / rakow.com

Universitatea Craiova se pregătește de debutul în faza principală a UEFA Conference League, însă oltenii au primit vești proaste cu câteva zile înainte de jocul cu Rakow Częstochowa.

Gruparea poloneză a întrerupt o serie de rezultate nefavorabile și au un moral bun înaintea duelului european cu formația antrenată de Mirel Rădoi.

Rakow Częstochowa, victorie după patru etape în campionatul Poloniei

Rakow Częstochowa a reușit o victorie cu doar câteva zile înaintea meciului cu Universitatea Craiova, din grupa principală de UEFA Conference League. Formația poloneză s-a impus dramatic pe terenul celor de la Widzew Lodz.

Cu Bogdan Racovițan în primul 11, gruparea din Ekstraklasa a câștigat grație reușitei înscrise de francezul Lamine Diaby-Fadiga, din al treilea minut de prelungire.

A fost victoria care a pus punct unei serii de patru etape consecutive fără succes în campionatul intern. De partea cealaltă, Universitatea Craiova a ratat dramatic șansa de a câștiga duelul cu Dinamo și vine după o serie de două jocuri la rând fără victorie.

Rakow Częstochowa – Universitatea Craiova este programat joi, 2 octombrie, de la ora 22:00. Oltenii au pierdut două dintre cele trei deplasări europene din acest sezon.

1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
