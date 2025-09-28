Veste proastă pentru Craiova! Ce s-a întâmplat în meciul lui Rakow, înaintea duelului din Conference League - Antena Sport

Universitatea Craiova se pregătește de debutul în faza principală a UEFA Conference League, însă oltenii au primit vești proaste cu câteva zile înainte de jocul cu Rakow Częstochowa.
Gruparea poloneză a întrerupt o serie de rezultate nefavorabile și au un moral bun înaintea duelului european cu formația antrenată de Mirel Rădoi.
Rakow Częstochowa, victorie după patru etape în campionatul Poloniei
Rakow Częstochowa a reușit o victorie cu doar câteva zile înaintea meciului cu Universitatea Craiova, din grupa principală de UEFA Conference League. Formația poloneză s-a impus dramatic pe terenul celor de la Widzew Lodz.
Cu Bogdan Racovițan în primul 11, gruparea din Ekstraklasa a câștigat grație reușitei înscrise de francezul Lamine Diaby-Fadiga, din al treilea minut de prelungire.
A fost victoria care a pus punct unei serii de patru etape consecutive fără succes în campionatul intern. De partea cealaltă, Universitatea Craiova a ratat dramatic șansa de a câștiga duelul cu Dinamo și vine după o serie de două jocuri la rând fără victorie.
Rakow Częstochowa – Universitatea Craiova este programat joi, 2 octombrie, de la ora 22:00. Oltenii au pierdut două dintre cele trei deplasări europene din acest sezon.
- Universitatea Craiova a scăpat ușor după ce suporterii au înjurat UEFA. Pedeapsa primită
- Universitatea Craiova și-a aflat programul din grupa Conference League. Când au loc duelurile oltenilor
- Nemții au remarcat un jucător de la Univ. Craiova după tragerea la sorți din Conference League: “Talent de top”
- Gică Craioveanu știe care e cel mai dificl adversar al Universității Craiova, din UECL: “E peste toți!”
- Istorie curată! Campioana Maltei, cu un fost puști minune din Croația în lot, va juca în grupele europene