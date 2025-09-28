Ionuţ Radu a apărat un penalty în Elche - Celta Vigo! Jurnaliştii de la Marca, şocaţi: "Nu mai înţeleg fotbalul" - Antena Sport

Ionuţ Radu a reuşit să apere un penalty în meciul dintre Elche şi Celta, din etapa cu numărul 7 din La Liga. Internaţionalul român a avut o intervenţie foarte bună şi a menţinut, cel puţin pentru moment, scorul de 1-1.
Lovitura de la 11 metri a fost acordată după o fază controversată. Henţul comis în careu de un fundaş de la Celta Vigo a fost criticat dur de către jurnaliştii de la Marca.
Ionuţ Radu, primul penalty apărat în La Liga
În minutul 54, Ionuţ Radu a apărat lovitura de la 11 metri a lui Rafa Mir. Portarul român a ghicit colţul şi a respins şutul spaniolului.
Acesta este primul penalty apărat de portarul român în La Liga. El s-a transferat vara aceasta la Celta Vigo. Ionuţ Radu a mai apărat în cariera sa două penalty-uri la Auxerre, în Ligue 1, unul în Serie A, la Genoa, dar şi unul la Avellino, în Serie B.
Penalty-ul a fost acordat după ce mingea a atins mâna lui Carlos Dominguez. A fost nevoie de intervenţia VAR pentru ca arbitrul să dicteze penalty, lucru care i-a şocat pe jurnaliştii de la Marca: “Sincer, nu mai înţeleg fotbalul”, au scris spaniolii.
Elche a deschis scorul în minutul 18, prin Andre Silva, în timp ce Celta Vigo a restabilit egalitatea prin Borja Iglesias, în minutul 22. Până la urmă, Ionuţ Radu a primit al doilea gol, în minutul 68, atunci când Donald John a marcat.
- 2,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ionuţ Radu, potrivit transfermarkt.com
