Gigi Becali a anunţat trei schimbări în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Oţelul: "Vor fi titulari" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat trei schimbări în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Oţelul, din etapa a 11-a din Liga 1. Patronul campioanei a decis să-i titularizeze pe Florin Tănase, Daniel Bîrligea şi pe Mamadou Thiam.

Becali s-a declarat încântat de jocul FCSB-ului din meciul cu Go Ahead Eagles, câştigat la limită, scor 1-0, în prima etapă a grupei de Europa League.

În meciul cu olandezii, Gigi Becali i-a ţinut pe banca de rezerve p Florin Tănase şi pe Daniel Bîrligea, doi dintre cei mai în importanţi jucători ai FCSB-ului. Ambii au fost însă trimişi în teren la pauză, când pe bancă au fost trimişi Malcom Edjouma şi Denis Alibec.

Pe lângă Tănase şi Bîrligea, Gigi Becali ia în calcul şi titularizarea lui Mamadou Thiam la meciul cu Oţelul, de duminică. Patronul campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa atacantului care a evoluat din minutul 77 în partida cu Go Ahead Eagles.

De asemenea, Gigi Becali a subliniat faptul că nu-l va scoate din primul 11 pe Baba Alhassan, cel care a fost integralist în partida cu olandezii din Europa League.