Gigi Becali a anunţat trei schimbări în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Oţelul: "Vor fi titulari" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat trei schimbări în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Oţelul, din etapa a 11-a din Liga 1. Patronul campioanei a decis să-i titularizeze pe Florin Tănase, Daniel Bîrligea şi pe Mamadou Thiam.
Becali s-a declarat încântat de jocul FCSB-ului din meciul cu Go Ahead Eagles, câştigat la limită, scor 1-0, în prima etapă a grupei de Europa League.
În meciul cu olandezii, Gigi Becali i-a ţinut pe banca de rezerve p Florin Tănase şi pe Daniel Bîrligea, doi dintre cei mai în importanţi jucători ai FCSB-ului. Ambii au fost însă trimişi în teren la pauză, când pe bancă au fost trimişi Malcom Edjouma şi Denis Alibec.
Pe lângă Tănase şi Bîrligea, Gigi Becali ia în calcul şi titularizarea lui Mamadou Thiam la meciul cu Oţelul, de duminică. Patronul campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa atacantului care a evoluat din minutul 77 în partida cu Go Ahead Eagles.
De asemenea, Gigi Becali a subliniat faptul că nu-l va scoate din primul 11 pe Baba Alhassan, cel care a fost integralist în partida cu olandezii din Europa League.
“Tănase şi Bîrlgea vor fi titulari, 100%. Şi Baba, da. Ceilalţi, vedem, e posibil şi Thiam, îmi place, ţine de minge. Tănase lângă Baba, el să stea şi Tănase să organizeze jocul.
Baba a fost bun. Uite cum a fost treaba…când am vorbit cu MM de schimbare, noi vorbisem că unul din ei să-l scoatem. Normal, trebuia să-l scot pe Baba, să jucăm cu el şi Tănase cu Oţelul. Şi am zis să iasă Malcom, dacă-l scoatem pe Baba, suntem praf la mijloc. Dacă ne-a dat Dumnezeu 1-0, hai să câştigăm. Baba trebuia să iasă”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
