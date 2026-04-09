FCSB, transfer-surpriză! Fotbalistul din Liga 1 pe care îl vrea Gigi Becali

FCSB va “forţa” un transfer surprinzător din Liga 1. Potrivit jurnalistului Emanuel Roşu, echipa patronată de Gigi Becali (67 de ani) a pus ochii pe portarul Farului, Rafael Munteanu (20 de ani).

FCSB a abordat în ultima vreme strategia portarului under. Noul antrenor al echipei, Mirel Rădoi (45 de ani), anunţa că lucrurile se vor schimba, el dorind să vadă şi în teren jucători pentru regula under.

FCSB va încerca să îl transfere pe Rafael Munteanu

Rafael Munteanu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 250.000 de euro. În acest sezon, Rafael Munteanu a apărat poarta Farului în 7 partide din Liga 1 şi în 3 din Cupa României.

Ştefan Târnovanu (25 de ani) a fost scos din poartă de către FCSB după ce a fost omul meciului în egalul roş-albaştrilor, 1-1, cu Fenerbahce, din Europa League. A fost ultima partidă a FCSB-ului din acest sezon al Europa League, echipa lui Becali fiind eliminată din competiţie în faza grupelor.

Târnovanu şi-a exprimat nemulţumirea pentru faptul că a fost scos din poartă. Gigi Becali anunţa că a vorbit la telefon cu el, iar Târnovanu i-a transmis că vrea să plece de la FCSB. Cotat la 3.8 milioane de euro, Târnovanu mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028.