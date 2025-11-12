Florentin Petre a spus cine a ieșit mai câștigat din schimbul Musi - Politic. De ce are nevoie pentru a confirma la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Florentin Petre a spus cine a ieșit mai câștigat din schimbul Musi - Politic. De ce are nevoie pentru a confirma la FCSB

Home | Fotbal | Liga 1 | Florentin Petre a spus cine a ieșit mai câștigat din schimbul Musi – Politic. De ce are nevoie pentru a confirma la FCSB

Florentin Petre a spus cine a ieșit mai câștigat din schimbul Musi – Politic. De ce are nevoie pentru a confirma la FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 12 noiembrie 2025, 20:41

Florentin Petre a spus cine a ieșit mai câștigat din schimbul Musi – Politic. De ce are nevoie pentru a confirma la FCSB

Florentin Petre și Dennis Politic / Colaj Antena Sport

Gigi Becali și l-a dorit mult pe Dennis Politic, iar fotbalistul a fost adus la campioana României, după ce patronul roș-albaștrilor a fost de acord să îl cedeze la schimb pe Alexandru Musi, plus o diferență importantă de bani.

Florentin Petre a făcut o comparație între cei doi și a explicat și de ce are nevoie fostul jucător de la Dinamo pentru a reuși să se impună în echipa de start a lui Elias Charalambous.

Florentin Petre, încântat de Alexandru Musi

Alexandru Musi și Dennis Politic au făcut schimb de echipe în această vară, iar noul jucător al campioanei României debutase excelent în tricoul roș-albaștrilor, cu gol în Supercupa României, cu CFR Cluj.

Florentin Petre a făcut o analiză a celor doi și a vorbit și despre problemele medicale pe care le are în prezent Politic. Legenda lui Dinamo a transmis de ce are nevoie pentru a reuși să se impună.

„Nu pot să spun că doar Dinamo a câștigat din punctul ăsta de vedere, pentru că Dennis e fotbalist. Dennis e fotbalist. Lui Dennis îi trebuie încredere, trebuie lăsat să joace, trebuie să fie sănătos în primul rând. Dacă îi dai încredere să joace 3-4-5 meciuri la rând și îl lași să se desfășoare cum vrea el, e fotbalist.

Noi am făcut o afacere foarte bună cu Musi. Aveam nevoie și de under, iar el este un under de calitate și ne ajută extraordinar de mult în concepția noastră de joc și de tot ceea ce ne dorim acolo!”.

Florentin Petre: „Lui Dennis îi lipsește încrederea”

„Îl cunosc, am avut discuții cu Dennis. Îi lipsește încrederea. Lasă-l să joace. Vorbim așa în general despre jucători. Sunt jucători care rezistă foarte bine la presiune și sunt jucători pe care trebuie să-i ajuți să îți atingă potențialul maxim. Dennis este unul dintre jucătorii care trebuie să vorbești cu ei, trebuie să-i dai încredere, trebuie să-l ajuți atunci când are nevoie, trebuie să-i spui niște cuvinte frumoase atunci când merită și atunci când nu merită trebuie să-l susții în toate lucrurile, pentru că așa-ți câștigi vestiarul.

Eu așa am avut rezultate și așa mă iubesc jucătorii. Pentru că le vorbesc pe limba lor și le explic lucrurile. Cu Dennis am avut discuții extraordinar de multe, dar nu puteam să gestionez accidentarea. Aia nu ținea de mine”.

Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușmanAnalist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
Florentin Petre: „Niciodată nu se va mai întoarce”

„De ce nu? Care ar fi problema dacă s-ar întoarce la Dinamo? Este un jucător profesionist, cum și Musi să se întoarcă înapoi. Am vorbit și eu cu el, da. Niciodată nu se va mai întoarce. Copil fiind, nu se știe ce se întâmplă peste 4-5 ani. 

Eu am avut o discuție cu Dennis pe tema asta. Și i-am zis, Dennis, în România acum, eu nu aș putea să merg acolo niciodată, că n-am cum. I-am zis că, în cazul lui, nu are ADN dinamovist în sânge ca să spună domne, regretă fanii că am jucat la juniori, am stat la Dinamo 30 și ceva de ani și să merg la Steaua să joc. Ție lumea n-ar trebui să-ți facă nimic, ok, te ceartă un meci, două, trei, poate toată viața, că asta e viața. După te uită!”, a explicat Florentin Petre, potrivit fanatik.ro.

