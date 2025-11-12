Florentin Petre a spus cine a ieșit mai câștigat din schimbul Musi - Politic. De ce are nevoie pentru a confirma la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali și l-a dorit mult pe Dennis Politic, iar fotbalistul a fost adus la campioana României, după ce patronul roș-albaștrilor a fost de acord să îl cedeze la schimb pe Alexandru Musi, plus o diferență importantă de bani.

Florentin Petre a făcut o comparație între cei doi și a explicat și de ce are nevoie fostul jucător de la Dinamo pentru a reuși să se impună în echipa de start a lui Elias Charalambous.

Florentin Petre, încântat de Alexandru Musi

Alexandru Musi și Dennis Politic au făcut schimb de echipe în această vară, iar noul jucător al campioanei României debutase excelent în tricoul roș-albaștrilor, cu gol în Supercupa României, cu CFR Cluj.

Florentin Petre a făcut o analiză a celor doi și a vorbit și despre problemele medicale pe care le are în prezent Politic. Legenda lui Dinamo a transmis de ce are nevoie pentru a reuși să se impună.

„Nu pot să spun că doar Dinamo a câștigat din punctul ăsta de vedere, pentru că Dennis e fotbalist. Dennis e fotbalist. Lui Dennis îi trebuie încredere, trebuie lăsat să joace, trebuie să fie sănătos în primul rând. Dacă îi dai încredere să joace 3-4-5 meciuri la rând și îl lași să se desfășoare cum vrea el, e fotbalist.