Florentin Petre, declarație emoționantă la demolarea stadionului lui Dinamo: "Toate amintirile frumoase" - Antena Sport

Florentin Petre, declarație emoționantă la demolarea stadionului lui Dinamo: "Toate amintirile frumoase"
Florentin Petre, declarație emoționantă la demolarea stadionului lui Dinamo: “Toate amintirile frumoase”

Andrei Nicolae Publicat: 20 ianuarie 2026, 17:03

Florentin Petre, la demolarea stadionului lui Dinamo / Antena Sprot

Florentin Petre a fost una dintre legendele lui Dinamo prezente pe stadionul din Ștefan cel Mare în ziua în care au început demolările în arena care le-a fost casă “câinilor” din 1951 până în 2022. La eveniment, antrenorul secund al lui Zeljko Kopic a vorbit despre viitorul echipei, dar și despre ce va lua cu el din “Groapă”.

Ziua de 20 ianuarie 2026 a intrat în istorie pentru Dinamo, deoarece a început demolarea vechiului stadion “Ștefan cel Mare”, unde alb-roșiii au scris mare parte din istoria clubului. Marius Niculae, Ionel Dănciulescu, Ionel Augustin, Cornel Ţălnar, Ionuţ Lupescu sau Dumitru Moraru au fost prezenți în “Groapă”, iar de la eveniment nu au lipsit nici Florentin Petre și Andrei Nicolescu, antrenorul secund și președintele echipei din Liga 1.

Ce a spus Florentin Petre la demolarea stadionului “Ștefan cel Mare”

Omul care este alături de Zeljko Kopic pe banca alb-roșiilor a acordat și câteva declarații și a vorbit despre obiectivele echipei, invocând câștigarea unui trofeu. Întrebat dacă va părăsi “Ștefan cel Mare” cu un “suvenir”, asemenea suporterilor clubului, Florentin Petre a oferit un răspuns emoționant și a declarat că el are toate amintirile în minte atunci când închide ochii.

Suntem un grup foarte unit și asta ne dorim, cât mai repede să câștigăm un trofeu, că este campionat, că este cupă.

(n.r. Va fi un nou început? Momentul ăsta e momentul 0 pentru Dinamo?) Este un moment extraordinar de bun pentru Dinamo, ținând cont să se va face stadionul nou. Asta e dorința noastră.

(n.r. Pleci cu ceva amintire?) Închid ochii și am toate amintirile frumoase. Cu siguranță voi lua ceva, să vedem, trebuie să merg prin vestiar, să vad dacă îmi mai găsesc locul. Locul meu rămâne acolo, normal că îl știu, atâția ani de zile am petrecut acolo“, a spus fostul jucător de bandă dreaptă al lui Dinamo.

Crescut în academia clubului, Petre a adunat 118 meciuri în tricoul alb-roșiilor și a câștigat trei titluri de campion, cinci Cupe ale României și o Supercupă.

