Daniel Işvanca Publicat: 20 aprilie 2026, 20:51

Florin Bratu nu renunță, după eșecul de la Botoșani: Ne vom vinde foarte scump pielea în cele 4 meciuri”

Florin Bratu / Sportpictures

Metaloglobus București a făcut un pas către retrogradarea directă din Liga 1, după eșecul suferit pe terenul celor de la FC Botoșani. Chiar dacă a condus încă din minutul al doilea, formația nou promovată a cedat în fața formației antrenate de Marius Croitoru.

După fluierul final, Florin Bratu a semnalat anumite erori de arbitraj și a precizat că în ciuda seriei de rezultate nefavorabile, nu va renunța la salvarea echipei.

Florin Bratu crede în salvare

Misiunea lui Florin Bratu pare imposibilă la Metaloglobus București, asta după ce gruparea nou promovată a pierdut al treilea meci consecutiv din play-out, scor 3-2 la Botoșani.

Tehnicianul bucureștenilor a încercat să găsească explicații după fluierul final și a transmis că nu renunță la ideea de a salva echipa de la retrogradare.

„A fost o înfrângere la limită. Din nou, a fost încă o etapă în care au fost probleme de arbitraj. La penalty-ul pe care l-a avut Botoșani cred că a fost un fault în prealabil la Purece. Nu s-a verificat, eu așa am văzut de pe margine. E frustrant, pentru că atunci scorul era 1-1. 

I-am băgat în joc. Cât despre echipa, pot spune că a arătat bine în multe momente. Cred că am surprins adversarul prin așezarea pe care am avut-o. Am încercat să-l blocăm cât mai mult pe Ongenda. Am înscris un gol foarte frumos. 

Faptul că am avut puține puncte tot sezonul și am jucat tot timpul cu sabia deasupra capului, este destul de complicat pentru jucătorii mei. Vreau să-i felicit pentru atitudinea pe care au avut-o. Nu au cedat nicio clipă. 

Știam de când am venit că este o misiune complicată. Știam că trebuie să fim mai bine organizați, să le dau un alt suflu, să le ridic moralul. Cred că am reușit până la un moment dat. Ne vom vinde foarte scump pielea în cele 4 meciuri. Sunt un luptător”, a declarat Florin Bratu, potrivit digisport.ro.

