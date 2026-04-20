Florin Bratu nu renunță, după eșecul de la Botoșani: „Ne vom vinde foarte scump pielea în cele 4 meciuri”

Metaloglobus București a făcut un pas către retrogradarea directă din Liga 1, după eșecul suferit pe terenul celor de la FC Botoșani. Chiar dacă a condus încă din minutul al doilea, formația nou promovată a cedat în fața formației antrenate de Marius Croitoru.

După fluierul final, Florin Bratu a semnalat anumite erori de arbitraj și a precizat că în ciuda seriei de rezultate nefavorabile, nu va renunța la salvarea echipei.

Florin Bratu crede în salvare

Misiunea lui Florin Bratu pare imposibilă la Metaloglobus București, asta după ce gruparea nou promovată a pierdut al treilea meci consecutiv din play-out, scor 3-2 la Botoșani.

Tehnicianul bucureștenilor a încercat să găsească explicații după fluierul final și a transmis că nu renunță la ideea de a salva echipa de la retrogradare.

„A fost o înfrângere la limită. Din nou, a fost încă o etapă în care au fost probleme de arbitraj. La penalty-ul pe care l-a avut Botoșani cred că a fost un fault în prealabil la Purece. Nu s-a verificat, eu așa am văzut de pe margine. E frustrant, pentru că atunci scorul era 1-1.