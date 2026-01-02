Florin Tănase, dezvăluire despre cel mai dificil moment din 2025: "Mai jos de atât nu se poate" - Antena Sport

Închide meniul
Florin Tănase, dezvăluire despre cel mai dificil moment din 2025: “Mai jos de atât nu se poate”

Andrei Nicolae Publicat: 2 ianuarie 2026, 17:39

Florin Tănase, în timpul unui meci / Sport Pictures

Florin Tănase, cel mai bun marcator al FCSB-ului din acest sezon, a vorbit în cadrul unui interviu despre momentul care l-a încercat cel mai mult în anul care a trecut, 2025. Jucătorul a recunoscut că eșecul cu Metaloglobus din campionat i-au provocat cele mai grele zile după un rezultat negativ.

FCSB nu a avut o jumătate secundă de sezon foarte bună, ținând cont de așteptările care se creaseră în jurul echipei după titlul câștigat în stagiunea 2024/25 și accederea în optimile Europa League din primăvară. Roș-albaștrii au fost eliminați din preliminariile Champions League de nord-macedonenii de la Shkendija, iar în campionat au suferit înfrângeri surprinzătoare.

Eșecul cu Metaloglobus, momentul de maximă supărare pentru Tănase

Eșecul care a șocat cel mai mult a fost în mod cert cel cu Metaloglobus, petrecut la jumătatea lunii octombrie. În etapa a 13-a din Liga 1, FCSB pierdea contra echipei din Pantelimon cu 2-1, în ceea ce însemna prima victorie din istoria clubului în Liga 1.

Florin Tănase a avut ocazia să vorbească despre acel eșec și a mărturisit cât de rău s-a simțit după meciul disputat la Clinceni. Mijlocașul a dezvăluit că acela a fost momentul în care el și colegii săi și-au dat seama că FCSB a ajuns în cel mai jos punct posibil.

E clar că sunt momente foarte grele când pierzi. Când am pierdut atunci cu Metaloglobus au fost probabil cele mai grele zile după o înfrângere. Cu siguranță!

După meciul acela am fost cel mai supărat. N-ai cum să nu realizezi în acele momente că mai jos de atât nu se poate.

Poți să pierzi și cu o echipă de Liga a 3-a în Cupă, dar este supărarea foarte mare când știi că te-a bătut o echipă care nu a bătut pe nimeni până te-a întâlnit pe tine. E foarte supărător“, a spus Tănase într-un interviu pentru EAD.

În acest sezon, Florin Tănase a adunat 11 goluri și patru pase decisive în tricoul FCSB-ului în 34 de meciuri.

