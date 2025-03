Florin Tănase, genial după ce FCSB a intrat pe primul loc în playoff: "Depinde de ce canapea are fiecare acasă!" - Antena Sport

Florin Tănase a avut o reacţie genială când a aflat că Mihai Stoica a spus că dacă nu vor juca din 3 în 3 zile, jucătorii se vor relaxa şi poate că şi randamentul va fi unul mai scăzut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tănase a mai spus că FCSB nu se teme de nimeni în lupta la titlu şi că trebuie să se concentreze pe propriul joc.

Florin Tănase, genial după ce FCSB a intrat pe primul loc în playoff

„Trei puncte foarte importante, am reuşit să terminăm pe prima poziţie. A fost un meci dificil, ştim că Universitatea e o echipă bună. Important e că suntem pe primul loc. O dată cu experienţa sunt mai matur, dar şi pregătirea bună pe care o avem. Suntem obligaţi să jucăm, ADN-ul acestui club te obligă meci de meci să joci la victorie. Le mulţumesc fanilor pentru susţinere, au fost extraordinari. Suntem obligaţi mai ales după ce am luptat atât. Trebuie să ne ridicăm la cel mai înalt nivel şi să câştigăm din nou titlul. Stare de confort? Depinde ce canapea are fiecare acas[. Trebuie să jucăm fiecare meci ca pe o finală. Trebuie să avem un start bun. La Lyon sper să marcăm un gol rapid şi să facem remoontada, nu se ştie niciodată. Dacă vom marca la fiecare ocazie, ne putem califica la Lyon. Niciuna. Trebuie să ne gândim doar la noi„, a spus Florin Tănase la digisport.ro.

Adrian Şut, după golul magnific marcat în FCSB – U Craiova 1-0

Adrian Şut a avut un discurs războinic după golul magnific marcat în FCSB – U Craiova 1-0. Şut a marcat singurul gol al meciului cu un şut fabulos de la marginea careului.

„Sunt fericit că am reuşit să îmi ajut echipa. S-a văzut că în momentele dificile suntem o echipă. Ştiam că am jucat cu o echipă bună şi că am luat cele 3 puncte. Mă bucur că am reuşit să dau la poartă. Meciurile din Europa ne-au ajutat mult, am învăţam să suferim şi în meciurile mari am învăţat să suferim. Mai avem 10 finale şi sperăm să începem cu dreptul.