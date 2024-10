Florin Tănase, reacţie genială după scandalul dintre Marius Şumudică şi Elias Charalambous: "Am văzut doar că s-au pupat!" - Antena Sport

Florin Tănase a avut o reacţie savuroasă după scandalul dintre Marius Şumudică şi Elias Charalambous, de la finalul derby-ului FCSB – Rapid 0-0. Şumi a făcut o criză de nervi după ce cipriotul a plecat mai devreme la cabine, fără să-l salute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şumudică a izbucnit chiar după fluierul final, când l-a văzut pe Elias Charalambous că se duce la vestiare fără să-l salute. Antrenorul Rapidului i-a cerut explicaţii şi s-a calmat cu greu.

Florin Tănase, reacţie genială după scandalul dintre Marius Şumudică şi Elias Charalambous

Tănase a avut o reacţie genială atunci când a fost întrebat de incident. „N-am văzut, eu am văzut doar că s-au pupat”, a spus Florin Tănase, cu zâmbetul pe buze.

Tănase a anunţat apoi că şi-ar dori ca rivala Rapid să ajungă în play-off, pentru a avea alte două derby-uri. Giuleştenii sunt pe 10 în Liga 1, la 3 puncte de ultimul loc de play-off, ocupat chiar de FCSB, care are şi un meci mai puţin disputat.

Tănase: „Vreau Rapid în play-off”

„Un egal, ne doream mult victoria, dacă marcam în prima repriză, puteam marca mai multe goluri. Consider că am dominat clar jocul şi că meritam victoria. Mai erau încă două puncte în plus şi pentru suporteri, îi făceam fericiţi.