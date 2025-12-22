Florin Tănase se operează! Cât va lipsi omul cu 10 goluri în acest sezon - Antena Sport

Florin Tănase (30 de ani) i-a anunţat pe Gigi Becali şi pe cei din stafful de la FCSB că vrea să se opereze în această pauză de iarnă.

Tănase a fost unul dintre cei mai importanţi oameni ai lui Charalambous şi Pintilii, într-un sezon în care a marcat deja de 10 ori. Ultima reuşită a venit în derby-ul cu Rapid, câştigat de roş-albaştri cu 2-1.

Florin Tănase se operează de deviaţie de sept

Conform gsp.ro, Tănase le-a transmis celor di club că vrea să se opereze de deviaţie de sept. În urma unei asemenea intervenţii, recuperarea durează două săptămâni, în care efortul fizic intens trebuie să fie zero.

Asta în contextul în care echipa revine în Liga 1 pe 16 ianuarie, în deplasarea dificilă cu FC Argeş. FCSB pleacă în cantonamentu de iarnă pe 4 ianuarie, în Antalya.

Tănase, după FCSB – Rapid 2-1: “E o victorie mare”

“Este o victorie mare într-un derby și suntem fericiți. Cred că am făcut o primă repriză foarte bună, apoi, în partea a doua, ei au avut mai mult controlul jocului, dar per total a fost o victorie meritată pentru noi.