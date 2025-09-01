Florin Tănase sugerează o viciere de rezultat după controversele din CFR - FCSB: "Așa se întâmplă în fiecare an" - Antena Sport

FCSB și CFR Cluj au remizat în derby-ul etapei a opta din Liga 1, la capătul unei partide în care campioana en-titre a reclamat două lovituri de la 11 metri neacordate. La o zi distanță de la meciul din Gruia, Florin Tănase, jucătorul roș-albaștrilor, a vorbit despre fazele controversate din partida contra ardelenilor.

Fotbalistul de profil ofensiv a fost prezent la Mogoșoaia, unde lotul echipei naționale s-a reunit cu ocazia partidelor cu Cipru și Canada de pe 5 și 9 septembrie.

Florin Tănase: “Probabil că aerul de la Cluj e mai altfel”

FCSB a rămas cu o singură victorie în noul sezon de Liga 1, după ce a scos doar un egal cu CFR Cluj în Gruia. Derby-ul nu a fost lipsit de controverse, în condițiile în care roș-albaștrii au cerut două penalty-uri pe final, fazele fiind analizate inclusiv de Adrian Porumboiu.

Florin Tănase, unul dintre fotbaliștii lui Elias Charalambous, a fost astăzi prezent la Mogoșoaia pentru reunirea lotului națioanalei și a acordat câteva declarații jurnaliștilor prezenți. Printre altele, mijlocașul a vorbit inclusiv despre fazele controversate de la meciul cu CFR Cluj și a spus că echipa sa este dezavantajată în mod repetat de diverse decizii de arbitraj. În plus, Tănase nu s-a ferit să dea de înțeles că aceste faze litigioase se produc mai ales în partidele contra “feroviarilor”, care sunt contracandidații lor la titlu.

“Nu ne-a dat explicații (n.r. arbitrul), dar s-a văzut foarte clar, așa se întâmpla cam în fiecare an. După, să zicem că dacă o să greșească o dată în favoarea noastră, toată lumea o să spună «Mamă, ce îi ajută pe FCSB».