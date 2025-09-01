Florin Tănase sugerează o viciere de rezultat după controversele din CFR - FCSB: "Așa se întâmplă în fiecare an" - Antena Sport

Închide meniul
Florin Tănase sugerează o viciere de rezultat după controversele din CFR – FCSB: “Așa se întâmplă în fiecare an”

Andrei Nicolae Publicat: 1 septembrie 2025, 19:04

Florin Tănase, în timpul unui interviu / Antena Sport

FCSB și CFR Cluj au remizat în derby-ul etapei a opta din Liga 1, la capătul unei partide în care campioana en-titre a reclamat două lovituri de la 11 metri neacordate. La o zi distanță de la meciul din Gruia, Florin Tănase, jucătorul roș-albaștrilor, a vorbit despre fazele controversate din partida contra ardelenilor.

Fotbalistul de profil ofensiv a fost prezent la Mogoșoaia, unde lotul echipei naționale s-a reunit cu ocazia partidelor cu Cipru și Canada de pe 5 și 9 septembrie.

Florin Tănase: “Probabil că aerul de la Cluj e mai altfel”

FCSB a rămas cu o singură victorie în noul sezon de Liga 1, după ce a scos doar un egal cu CFR Cluj în Gruia. Derby-ul nu a fost lipsit de controverse, în condițiile în care roș-albaștrii au cerut două penalty-uri pe final, fazele fiind analizate inclusiv de Adrian Porumboiu.

Florin Tănase, unul dintre fotbaliștii lui Elias Charalambous, a fost astăzi prezent la Mogoșoaia pentru reunirea lotului națioanalei și a acordat câteva declarații jurnaliștilor prezenți. Printre altele, mijlocașul a vorbit inclusiv despre fazele controversate de la meciul cu CFR Cluj și a spus că echipa sa este dezavantajată în mod repetat de diverse decizii de arbitraj. În plus, Tănase nu s-a ferit să dea de înțeles că aceste faze litigioase se produc mai ales în partidele contra “feroviarilor”, care sunt contracandidații lor la titlu.

Nu ne-a dat explicații (n.r. arbitrul), dar s-a văzut foarte clar, așa se întâmpla cam în fiecare an. După, să zicem că dacă o să greșească o dată în favoarea noastră, toată lumea o să spună «Mamă, ce îi ajută pe FCSB».

Nu, adevărul este altul. Suntem dezavantajați de foarte multe ori într-un sezon și asta în sezoane repetate. (n.r. despre faptul că FCSB ar fi dezavantajată cu precădere în meciurile cu CFR) Ați observat și voi, o observație bună. Probabil aerul de acolo de la Cluj e mai altfel“, a declarat Tănase.

În plus, jucătorul de 30 de ani a vorbit pe scurt și despre partidele care îi așteaptă pe “tricolori”, dar și despre noii fotbaliști convocați de Mircea Lucescu.

Avem două meciuri, trebuie să le luăm pe rând și să le câștigăm pe fiecare. La echipa națională vin cei mai valoroși jucători din țară sau din străinătate și cu siguranță ei se vor adapta repede, pentru că un jucător valoros se adaptează repede de obicei“.

O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curteO familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
România o va înfrunta pe Canada într-un amical pe 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Pe 9 septembrie, naționala va face deplasarea în Cipru, unde continuă campania de calificare la World Cup 2026.

