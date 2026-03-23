Home | Fotbal | Liga 1 | Fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu, aproape de plecarea din Liga 1: „Salariul, mai mult decât dublu!”

Fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu, aproape de plecarea din Liga 1: „Salariul, mai mult decât dublu!”

Daniel Işvanca Publicat: 23 martie 2026, 17:34

Fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu, aproape de plecarea din Liga 1: Salariul, mai mult decât dublu!”

Cătălin Căbuz a fost convocat de urgență de selecționerul Mircea Lucescu, după ce Mihai Popa a suferit o accidentare, iar portarul celor de la FC Argeș a gafat incredibil în disputa cu Universitatea Cluj.

Adus de gruparea nou promovată într-un schimb făcut cu cei de la Hermannstadt, portarul a fost aproape de a pleca din Liga 1, pe un salariu mai mult decât dublu.

Cătălin Căbuz, la un pas de plecarea de la FC Argeș

Cătălin Căbuz este una dintre surprizele lui Mircea Lucescu pentru partida cu Turcia, portarul celor de la FC Argeș fiind convocat de urgență după ce Mihai Popa s-a accidentat în cantonamentul echipei naționale.

Adus de gruparea piteșteană într-un schimb de portari cu Hermannstadt, acesta a fost la un pas de a pleca din Liga 1, având pe masă o ofertă impresionantă din străinătate.

„Căbuz a avut ofertă la două săptămâni după ce a venit la FC Argeș și puteam obține 300.000 de euro pe el de la o echipă din străinătate și nu a vrut să plece. A zis că a venit aici și vrea să facă performanță la Pitești. Salariul oferit era mai mult decât dublu. El mai are contract doi ani cu noi”, a declarat Dani Coman, potrivit fanatik.ro.

Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Citește și:
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
Turcia sau România? Umit Akdag a ales, chiar înainte de baraj: „Sunt șanse mari!”
Turcia sau România? Umit Akdag a ales, chiar înainte de baraj: „Sunt șanse mari!”
EXCLUSIVPoate scandalul de dopaj în care e implicată Ana Bărbosu să influenţeze procesul pentru medalie? Răspunsul Monicăi Roşu
Reuniune sau săptămâna modei la Paris? Jucătorii lui Deschamps s-au întrecut în ținute
Președintele Interului, susținere totală pentru Cristi Chivu: „El este liderul grupului nostru”
„E fantastic! Suntem extrem de norocoși cu el!” Vinicius vrea să pună mâna pe Balonul de Aur
Reacţia lui Florin Prunea după ce Bogdan Stelea l-a acuzat pe Gigi Becali că a făcut “cea mai mare tâmpenie”
„Ăsta e atuul României. Suntem mult peste Turcia” Cea mai optimistă predicție înainte de marele meci
1 UPDATEIonuț Radu ratează sigur meciul Turcia – România. Primul verdict al medicilor 2 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 3 Mircea Lucescu i-a găsit înlocuitor lui Ionuț Radu, accidentat! Anunțul de ultimă oră venit de la FRF 4 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul 5 Decizia luată de Dinamo în privinţa lui Adrian Mazilu. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Problema lui” 6 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!”
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”