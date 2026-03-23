Fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu, aproape de plecarea din Liga 1: „Salariul, mai mult decât dublu!”

Cătălin Căbuz a fost convocat de urgență de selecționerul Mircea Lucescu, după ce Mihai Popa a suferit o accidentare, iar portarul celor de la FC Argeș a gafat incredibil în disputa cu Universitatea Cluj.

Adus de gruparea nou promovată într-un schimb făcut cu cei de la Hermannstadt, portarul a fost aproape de a pleca din Liga 1, pe un salariu mai mult decât dublu.

„Căbuz a avut ofertă la două săptămâni după ce a venit la FC Argeș și puteam obține 300.000 de euro pe el de la o echipă din străinătate și nu a vrut să plece. A zis că a venit aici și vrea să facă performanță la Pitești. Salariul oferit era mai mult decât dublu. El mai are contract doi ani cu noi”, a declarat Dani Coman, potrivit fanatik.ro.