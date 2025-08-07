FCSB - Drita LIVE TEXT (21:30). Campionii vor să iasă din criză în meciul din turul 3 preliminar Europa League - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 7 august 2025, 12:32

FCSB - Drita / Colaj Profimedia

FCSB o întâlnește astăzi pe Drita în primul meci din “dubla” aferentă turului 3 preliminar al Europa League. Echipa lui Elias Charalambous a “retrogradat” în această competiție după cele două eșecuri contra Shkendijei din Liga Campionilor, rezultate care au marcat adânc criza în care se află campioana en-titre a României.

Duelul dintre FCSB și Drita va avea loc de la ora 21:30 pe Arena Națională și va fi transmis în format LIVE TEXT pe site-ul AS.ro și în aplicația Antena Sport.

FSCB – Drita, în turul 3 preliminar Europa League LIVE TEXT (21:30)

“Roș-albaștrii” trec printr-o criză de formă inimaginabilă înainte de meciul contra kosovarilor. În ultimele șase meciuri, FCSB a înregistrat cinci eșecuri, două cu Shkendja și câte unul cu Inter d’Escaldes, Farul și Dinamo.

În plus, câștigătoarea ultimelor două titluri din Liga 1 este și decimată de absențe înainte de turul cu Drita. Denis Alibec și Risto Radunovic sunt accidentați, în vreme ce Florin Tănase și Siyabonga Ngezana vor lipsi din cauza suspendărilor. În acest sens, Gigi Becali a anunțat miercuri seara pe cine va conta în echipa de start.

De cealaltă parte, Drita, campioana din Kosovo, a trecut de luxemburghezii de la Differdange în primul tur preliminar UCL, după care a fost eliminată de Copenhaga. Danezii s-au impus cu 2-0 în tur și cu 1-0 în deplasarea de la Priștina. În țara balcanică încă nu a început campionatul încă, astfel că Drita are doar meciurile din preliminariile UCL în picioare.

Duelul cu formația kosovară reprezintă în mod clar o nouă șansă pentru FCSB pentru a reveni pe linia de plutire și pentru a ieși din criză.

Echipa FCSB-ului pentru meciul cu Drita: Târnovanu – Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Cisotti, Oct. Popescu – Bîrligea

Echipa probabilă a lui Drita: Maloku – Krasniqi, Mesa, Bejtulai, Ovouka – Dabiqaj, Broja – Balaj, Krasniqi, Ajzeraj – Manaj

Elias Charalambous, despre Drita: “O echipă foarte organizată şi disciplinată”

Ştiţi foarte bine că, atunci când nu câştigi meciuri, nu eşti, cu siguranţă, fericit. Acum ne concentrăm pe meciul european, jucăm mâine un meci foarte important pentru club.

Sper să avem reacţie în acest meci, pentru că este foarte important pentru club, mai ales în Europa, să facem lucruri bune. Mâine avem un adversar, Drita, foarte organizat, disciplinat, dar depinde de noi. Trebuie să arătăm cel mai bun joc ca să obţinem un rezultat slab. Mâine e prima repriză, pe urmă avem a doua repriză peste o săptămână, în Kosovo.

Trebuie să fie într-o stare bună. Întotdeauna e o nouă zi. E o nouă provocare, un alt meci. Trebuie să fim pozitivi, într-o stare bună. Ăsta e fotbalul, asta e viaţa, nu poţi să câştigi mereu. Sunt surprize, câteodată, într-un meci. Nu vom renunţa niciodată, trebuie să continuăm.

Va fi un meci greu. I-am analizat. Repet, sunt foarte disciplinaţi, organizaţi”, a declarat Elias Charalambous la conferinţa de presă.

FCSB – Drita e în format LIVE TEXT joi, de la ora 21:30, pe AS.ro. Returul va avea loc peste o săptămână, în Kosovo, de la ora 21:00.

