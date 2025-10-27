Fundaş central pentru FCSB. Anunţul lui Gigi Becali după victoria cu UTA: "Am plătit 900.000 de euro" - Antena Sport

Gigi Becali a găsit fundaş central pentru FCSB. Patronul campioanei s-a declarat foarte mulţumit de evoluţia lui Ionuţ Cercel, din meciul câştigat de campioană cu UTA, scor 4-0, în etapa a 14-a din Liga 1.

Patronul campioanei a dezvăluit că tânărul fundaş şi-a exprimat dorinţa de a evolua în centrul apărării. Cercel a jucat, până la meciul cu UTA, doar pe postul de fundaş dreapta.

Gigi Becali a găsit fundaş central după FCSB – UTA 4-0

Gigi Becali a declarat că Mihai Pintilii a fost cel care a vorbit cu Ionuţ Cercel, iar jucătorul i-a dezvăluit secundului de la FCSB faptul că preferă să evolueze în centrul apărării. Patronul roş-albaştrilor a subliniat că în schimbul tânărului fundaş de 18 ani a plătit suma de 900.000 de euro, după transferul de la Farul din vara trecută.

“Cu Cercel n-a fost găselniță, el trebuia să joace dreapta, dar eu l-am luat de fundaș central. Am zis că trebuie să jucăm în apărare cu U21, de ce l-am luat pe Cercel, m-a costat până acum 900.000. Am dat încă 200.000 la număr de jocuri. Și pentru el, și pentru Stoian. Atunci de ce l-am luat?

Când i-a spus Pintilii…m-a sunat Pintilii și mi-a zis că joacă, nu are nicio treabă, dar să știți că mi-e incomod fundaș dreapta, dar eu sunt fundaș central. Apoi m-am bucurat și mai tare. El singur zice că are o calitate de fotbalist pe un anumit post. Deci de ce să nu-l lăsăm pe om să joace? Așa l-am băgat”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.