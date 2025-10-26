Gigi Becali a anunțat un nou transfer, după FCSB - UTA 4-0: „Vine din iarnă” - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, finanțatorul formației roș-albastre a confirmat că Mihai Stoica a pus ochii deja pe primul transfer al iernii pentru campioana României.

Mihai Stoica a găsit fundaș central în Portugalia

Campioana României a avut destul de multe probleme de lot în acest sezon, însă Gigi Becali a confirmat că va aduce noi jucători în perioada de transferuri din iarnă.

Mihai Stoica a plecat în Portugalia pentru a urmări și alți fotbaliști, iar patronul celor de la FCSB a confirmat că oficialul roș-albaștrilor a găsit și fundașul central dorit de Elias Charalambous.

„Am o veste extraordinară din Portugalia, așa spun. Gata, am zis că vreau fundaș central, 1-2 fundași centrali, doi mijlocași centrali. Gata, vine din iarnă direct. Numai unul a găsit MM Stoica, a găsit fundașul. Nu vreau să dau mai multe detalii, ca după vin dușmanii și atacă”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.