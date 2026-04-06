Gestul făcut de staff-ul Universităţii pentru Pavlo Isenko, grav accidentat

Portarul Universităţii Craiova, ucraineanul Pavlo Isenko, s-a operat de ligamente încrucişate şi lipseşte până la final de sezon.

Goalkeeper-ul de 22 de ani, adus în vara anului trecut în Bănie, de la Vorskla Poltava, s-a accidentat la derby-ul cu Dinamo, din etapa a doua a play-off-ului Superligii, fiind înlocuit la pauză, iar în urma investigaţiilor a fost supus unei intervenţii chirurgicale.

La meciul cu CFR Cluj, în poartă a fost folosit Popescu, iar în semn de preţuire staff-ul Universităţii a pus pe unul dintre scaune şi tricoul lui Isenko.