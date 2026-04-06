Gestul făcut de staff-ul Universităţii pentru Pavlo Isenko, grav accidentat

Portarul Universităţii Craiova, ucraineanul Pavlo Isenko, s-a operat de ligamente încrucişate şi lipseşte până la final de sezon.
Goalkeeper-ul de 22 de ani, adus în vara anului trecut în Bănie, de la Vorskla Poltava, s-a accidentat la derby-ul cu Dinamo, din etapa a doua a play-off-ului Superligii, fiind înlocuit la pauză, iar în urma investigaţiilor a fost supus unei intervenţii chirurgicale.
La meciul cu CFR Cluj, în poartă a fost folosit Popescu, iar în semn de preţuire staff-ul Universităţii a pus pe unul dintre scaune şi tricoul lui Isenko.
- „E clar”. Daniel Pancu și-a taxat jucătorii, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0: „Multe greșeli”
- Jucătorul CFR-ului şi-a luat adio de la titlu! A anunţat un alt obiectiv pentru ardeleni: “Ăsta trebuie să fie”
- Atmosferă de zile mari la Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0. Show pe „Ion Oblemenco”
- Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0. Oltenii, show total pe Oblemenco! Au egalat liderul U Cluj
- Jucătorii Rapidului, luați la țintă de Victor Angelescu după eșecul cu U Cluj: „Nu aveam voie să pierdem”