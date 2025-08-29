Gestul lui Dan Şucu pentru Victor Angelescu după ce Alex Dobre a marcat al doilea gol al Rapidului cu UTA! - Antena Sport

Rapid a controlat autoritar prima repriză a meciului cu UTA. Denis Ciobotariu a deschis scorul în minutul 13, cu o lovitură de cap, după un corner executat foarte bine de Claudiu Petrila.
Alex Dobre avea să îşi treacă şi el numele pe lista marcatorilor în minutul 30. Căpitanul Rapidului a înscris cel de al patrulea gol al său în acest sezon.
Dan Şucu l-a îmbrăţişat pe Victor Angelescu
Dobre a reluat din cădere, după o centrare excelentă a lui Andrei Borza.
Imediat după golul lui Alex Dobre, patronul Rapidului, Dan Şucu, l-a îmbrăţişat pe acţionarul minoritar al clubului, Victor Angelescu, ce ocupă şi funcţia de preşedinte executiv al clubului.
E bucurie mare în loja Rapidului după prima repriză cu UTA. Diana Şucu a avut şi ea o “explozie” de bucurie după primul gol al meciului, marcat de Denis Ciobotariu.
Cu o victorie, Rapid ar ajunge la 18 puncte în Liga 1, cu un punct în spatele liderului Universitatea Craiova, care va juca în această etapă cu FC Botoşani. Craiova vine după o calificare istorică în grupa Conference League.
