Gestul lui Dan Şucu pentru Victor Angelescu după ce Alex Dobre a marcat al doilea gol al Rapidului cu UTA! - Antena Sport

Rapid a controlat autoritar prima repriză a meciului cu UTA. Denis Ciobotariu a deschis scorul în minutul 13, cu o lovitură de cap, după un corner executat foarte bine de Claudiu Petrila.

Alex Dobre avea să îşi treacă şi el numele pe lista marcatorilor în minutul 30. Căpitanul Rapidului a înscris cel de al patrulea gol al său în acest sezon.

Dan Şucu l-a îmbrăţişat pe Victor Angelescu

Dobre a reluat din cădere, după o centrare excelentă a lui Andrei Borza.

Imediat după golul lui Alex Dobre, patronul Rapidului, Dan Şucu, l-a îmbrăţişat pe acţionarul minoritar al clubului, Victor Angelescu, ce ocupă şi funcţia de preşedinte executiv al clubului.

E bucurie mare în loja Rapidului după prima repriză cu UTA. Diana Şucu a avut şi ea o “explozie” de bucurie după primul gol al meciului, marcat de Denis Ciobotariu.