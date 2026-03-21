Home | Fotbal | Liga 1 | Gicu Grozav trage un semnal de alarmă, după 0-1 cu Metaloglobus: „O rușine! Sunt dezamăgit”

Gicu Grozav trage un semnal de alarmă, după 0-1 cu Metaloglobus: „O rușine! Sunt dezamăgit”

Daniel Işvanca Publicat: 21 martie 2026, 18:01 / Actualizat: 21 martie 2026, 19:19

Gicu Grozav trage un semnal de alarmă, după 0-1 cu Metaloglobus: O rușine! Sunt dezamăgit”

Gicu Grozav în meciul cu Metaloglobus / Sportpictures

Petrolul Ploiești a suferit un eșec neașteptat pe terenul celor de la Metaloglobus, iar emoțiile retrogradării sunt din ce în ce mai mari pentru formația antrenată de Eugen Neagoe.

Suporterii ploieștenilor i-au luat la țintă pe jucători după fluierul final, iar Gicu Grozav a tras un semnal de alarmă după a doua înfrângere la rând din play-out.

Gicu Grozav: „Trebuie să ridicăm capul din pământ”

Petrolul Ploiești a suferit sâmbătă a doua înfrângere la rând din play-out, iar situația este una din ce în ce mai tensionată pentru gruparea prahoveană, care se află acum pe loc de baraj.

După fluierul final. Gicu Grozav și-a exprimat dezamăgirea față de rezultatul de la Clinceni și a tras un semnal de alarmă înainte de pauza internațională.

„Sincer, pentru noi este o rușine. Am venit montați, am venit să câștigăm, pentru că îi mai bătusem de două ori în acest sezon. Presiunea e mare. Ei nu mai au nimic de pierdut, sunt mai dezinvolți.

La noi e presiune, e un club de tradiție. Am avut câteva situații de a marca, după care am intrat în jocul lor, eram lenți, nu am mai fost lucizi. Nu am luat niciun punct, sunt supărat, dezamăgit. Mă așteptam să câștigăm.

Cu siguranță era un alt meci dacă marcam la început. Asta e, trebuie să ridicăm capul din pământ, trebuie să tratăm totul cu maximă seriozitate, pentru că dacă nu ne trezim la timp o să fie nasol pentru toată lumea.

Nici nu vreau să mă gândesc la asta (n.r. să pice în ultimele două). E și Sibiul acolo, Metaloglobus, dacă reușesc să mai ia puncte… Am mai fost în asemenea situații, trebuie să strângem rândurile”.

Gicu Grozav: „Te mai înjură lumea, așa e la fotbal”

„Întotdeauna îmi asum, sunt un jucător vechi, normal că sunt primul în fața galeriei. E un club cu presiune, cu suporteri. Când avem rezultate, e foarte frumos. Când ai rezultate, e frumos să joci la Petrolul. Când e greu, îți asumi, mergi acolo, te mai înjură lumea, așa e la fotbal.

Trebuie să câștigăm puncte. E un mesaj și pentru colegi, da, pentru toți dintre ei. Trebuie să ne trezim cât mai repede, că stăm cu emoții, cu supărări și nu va fi bine pentru nimeni. O să încercăm să ne revenim!”, a declarat Gicu Grozav, potrivit digisport.ro.

Legătura dintre atacul iranian asupra Diego Garcia şi scutul antirachetă de la Deveselu
„El e jucătorul cel mai bun de la U, chiar dacă Macalou face un sezon de excepție”. Declarația lui Mihai Stoica a devenit virală. Exclusiv
