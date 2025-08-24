Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în FCSB - FC Argeş! Mamadou Thiam a debutat la campioană. Alibec a ieşit - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în FCSB - FC Argeş! Mamadou Thiam a debutat la campioană. Alibec a ieşit

Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în FCSB – FC Argeş! Mamadou Thiam a debutat la campioană. Alibec a ieşit

Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în FCSB – FC Argeş! Mamadou Thiam a debutat la campioană. Alibec a ieşit

Publicat: 24 august 2025, 22:57

Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în FCSB – FC Argeş! Mamadou Thiam a debutat la campioană. Alibec a ieşit

Denis Alibec în FCSB - FC Argeş / Sport Pictures

FCSB primeşte vizita celor de la FC Argeş, în etapa a şaptea a Ligii 1. După primele 45 de minute, scorul pe Arena Naţională a fost 0-0. Acest meci a reprezentat revenirea lui Denis Alibec, titularizat de Elias Charalambous după accidentare.

Alibec nu a avut însă realizări notabile în această primă repriză, iar la pauza meciului a fost schimbat. Cu această ocazie, noua achiziţie a FCSB-ului a debutat.

FCSB, trei schimbări în pauza meciului FCSB – FC Argeş

Mamadou Thiam a intrat la pauza meciului FCSB – FC Argeş. Nu a fost singurul jucător introdus de campioană la pauză. Dennis Politic şi Mihai Popescu au intrat şi ei pe teren.

Cei trei jucători scoşi de pe teren au fost Denis Alibec, Darius Olaru şi Siyabonga Ngezana. Ultimul este şi singurul jucător avertizat din tabăra roş-albaştrilor care a văzut cartonaşul galben, după ce şi-a lovit în plină figură un coechipier.

Şi FC Argeş a efectuat două schimbări la pauză. Caio Ferreira şi Blagaic au ieşit de pe teren, iar în locul lor au intrat Matos şi Vadim Raţă, fostul jucător de la FCSB. Piteştenii au făcut o schimbare şi în minutul 39, atunci când Pîrvu a fost introdus în locul lui Tudose.

Echipele de start în FCSB – FC Argeş

  • FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – F. Tănase, Lixandru, Olaru – M. Toma, Alibec, Cisotti
    Rezerve: Zima, Șut, Miculescu, Oct. Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Pantea, M. Popescu, Alhassan, A. Stoian, Thiam
    Antrenor: Elias Charalambous
  • FC Argeș: Lazar – Orozco, Tudose, Sadiru – Oancea, Rădescu, Sierra, Blagaic, Briceag – Caio, Bettaieb
    Rezerve: Straton, Borța, Garutti, Seto, Pîrvu, Matos, R. Moldoveanu, Heras, Tchassem, Manole, Rață
    Antrenor: Bogdan Andone

În ultimele 10 întâlniri directe dintre cele două echipe, FCSB s-a impus de 7 ori, iar 3 partide s-au terminat la egalitate.

Ultima partidă dintre cele două echipe a avut loc pe 26 februarie 2023, în Liga 1. Roş-albaştrii s-au impus atunci cu 2-1, în deplasare.

