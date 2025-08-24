Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în FCSB - FC Argeş! Mamadou Thiam a debutat la campioană. Alibec a ieşit - Antena Sport

FCSB primeşte vizita celor de la FC Argeş, în etapa a şaptea a Ligii 1. După primele 45 de minute, scorul pe Arena Naţională a fost 0-0. Acest meci a reprezentat revenirea lui Denis Alibec, titularizat de Elias Charalambous după accidentare.

Alibec nu a avut însă realizări notabile în această primă repriză, iar la pauza meciului a fost schimbat. Cu această ocazie, noua achiziţie a FCSB-ului a debutat.

FCSB, trei schimbări în pauza meciului FCSB – FC Argeş

Mamadou Thiam a intrat la pauza meciului FCSB – FC Argeş. Nu a fost singurul jucător introdus de campioană la pauză. Dennis Politic şi Mihai Popescu au intrat şi ei pe teren.

Cei trei jucători scoşi de pe teren au fost Denis Alibec, Darius Olaru şi Siyabonga Ngezana. Ultimul este şi singurul jucător avertizat din tabăra roş-albaştrilor care a văzut cartonaşul galben, după ce şi-a lovit în plină figură un coechipier.

Şi FC Argeş a efectuat două schimbări la pauză. Caio Ferreira şi Blagaic au ieşit de pe teren, iar în locul lor au intrat Matos şi Vadim Raţă, fostul jucător de la FCSB. Piteştenii au făcut o schimbare şi în minutul 39, atunci când Pîrvu a fost introdus în locul lui Tudose.