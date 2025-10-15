Cristiano Ronaldo a reacționat după ce a doborât un nou record în fotbal: "Nu e un secret" - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo a reacționat după ce a doborât un nou record în fotbal: “Nu e un secret”

Andrei Nicolae Publicat: 15 octombrie 2025, 14:01

Cristiano Ronaldo, în timpul meciului dintre Portugalia și Ungaria / Profimedia

Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pe conturile sale de rețele sociale după ce a devenit aseară golgheterul all-time al preliminariilor de Cupa Mondială. În meciul dintre Portugalia și Ungaria de pe Jose Alvalade, încheiat cu scorul de 2-2, “CR7” a marcat două goluri și a devenit lider solitar în ierarhia menționată anterior.

Atacantul de 40 de ani a ținut să transmită la aproape 12 ore după fluierul final al meciului că este onorat că a reușit să atingă borna respectivă în tricoul naționalei sale. În plus, lusitanul le-a mulțumit celor care l-au ajutat să ajungă în acest punct al carierei sale.

Cristiano Ronaldo, mesaj pe rețelele sociale

Nu e un secret că pentru mine înseamnă mult să reprezint echipa națională, de aceea sunt atât de mândru să ating această bornă unică pentru Portugalia. Mulțumesc tuturor care m-au ajutat să ajung aici. Ne vedem în noiembrie să încheiem preliminariile pentru Cupa Mondială“, a transmis atacantul de la Al-Nassr.

În urma “dublei” din meciul cu Ungaria, Cristiano Ronaldo l-a depășit pe guatemalezul Carlos Ruiz în clasamentul marcatorilor pentru preliminariile de Cupă Mondială. Până la partida de aseară, ambii aveau 39 de goluri, iar acum “CR7” a ajuns la borna 41.

Pe locul 3 în această ierarhie se află marele rival al lui Ronaldo, Leo Messi, care are în cont 36 de astfel de reușite în calificările pentru turneul final mondial.

