Mircea Lucescu a explicat de ce a zis „în primul rând, este victoria mea cu Austria!” - Antena Sport

Mircea Lucescu a fost criticat pentru afirmaţia făcută la finalul meciului cu Austria. El a declarat atunci: „această victorie este în primul rând a mea”.

La câteva zile distaţă de la victoria cu Austria, selecţionerul României a explicat de ce a zis acest lucru. El crede că aşa cum a fost criticat în ultima vreme, la fel şi când lucrurile merg bine trebuie să fie apreciat.

„În primul rând a antrenorului, la asta m-am referit. Pentru că întrebarea a fost pusă cu un sens, a fost pusă de așa natură că m-a enervat în primul rând, și în al doilea rând pentru că eu consider întotdeauna că antrenorul răspunde de rezultat, indiferent ce. Iar jucătorii răspund de joc. Eu ca antrenor, am dreptul să-i critic pe jucători, să-i cert, pentru că până la urmă eu la rândul meu răspund de rezultat și sunt criticat, așa cum e normal, sunt analizat, și e normal. Și atunci cum, antrenorul răspunde doar de rezultatul negativ și rezultatul pozitiv nu e al lui? E al altora? M-a supărat, pentru că eu știu cum l-a pregătit. Am repetat imediat, a mea și a jucătorilor mei. După aia m-am dus în cabină și le-am spus: Asta e victoria voastră, inteligența voastră a făcut ca noi să câștigăm acest meci”, a spus Mircea Lucescu la Fanatik.ro.

El a revenit asupra afirmaţiei chiar în conferinţa de presă

Mircea Lucescu şi-a dat seama imediat că vorbele lui pot să fie interpretate, iar în conferinţa de presă a revenit asupra afirmaţiei spunând că victoria este: „a jucătorilor mei și a mea”. Mai mult, în vestiar, Lucescu le-a zis jucătorilor că ei au fost cei care au câştigat meciul şi merită toate laudele.

Şi-a cerut scuze faţă de Tănase

Mircea Lucescu i-a cerut scuze lui Florin Tănase după România – Austria 1-0. Motivul? El i-a spus că va juca contra Austriei. “Îmi cer scuze public că i-am spus lui Tănase că va juca în acest meci. I-am întrebat pe Mihăilă, pe Man, pe Ianis. Erau în regulă”, a declarat Mircea Lucescu, la fanatik.ro.