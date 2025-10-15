Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu a explicat de ce a zis „în primul rând, este victoria mea cu Austria!” - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Mircea Lucescu a explicat de ce a zis „în primul rând, este victoria mea cu Austria!”

Mircea Lucescu a explicat de ce a zis „în primul rând, este victoria mea cu Austria!”

Radu Constantin Publicat: 15 octombrie 2025, 13:35

Comentarii
Mircea Lucescu a explicat de ce a zis în primul rând, este victoria mea cu Austria!”

Mircea Lucescu, în timpul unui interviu / Antena Sport

Mircea Lucescu a fost criticat pentru afirmaţia făcută la finalul meciului cu Austria. El a declarat atunci: „această victorie este în primul rând a mea”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La câteva zile distaţă de la victoria cu Austria, selecţionerul României a explicat de ce a zis acest lucru. El crede că aşa cum a fost criticat în ultima vreme, la fel şi când lucrurile merg bine trebuie să fie apreciat.

„În primul rând a antrenorului, la asta m-am referit. Pentru că întrebarea a fost pusă cu un sens, a fost pusă de așa natură că m-a enervat în primul rând, și în al doilea rând pentru că eu consider întotdeauna că antrenorul răspunde de rezultat, indiferent ce. Iar jucătorii răspund de joc. Eu ca antrenor, am dreptul să-i critic pe jucători, să-i cert, pentru că până la urmă eu la rândul meu răspund de rezultat și sunt criticat, așa cum e normal, sunt analizat, și e normal. Și atunci cum, antrenorul răspunde doar de rezultatul negativ și rezultatul pozitiv nu e al lui? E al altora? M-a supărat, pentru că eu știu cum l-a pregătit. Am repetat imediat, a mea și a jucătorilor mei. După aia m-am dus în cabină și le-am spus: Asta e victoria voastră, inteligența voastră a făcut ca noi să câștigăm acest meci”, a spus Mircea Lucescu la Fanatik.ro.

El a revenit asupra afirmaţiei chiar în conferinţa de presă

Mircea Lucescu şi-a dat seama imediat că vorbele lui pot să fie interpretate, iar în conferinţa de presă a revenit asupra afirmaţiei spunând că victoria este: „a jucătorilor mei și a mea”. Mai mult, în vestiar, Lucescu le-a zis jucătorilor că ei au fost cei care au câştigat meciul şi merită toate laudele.

Şi-a cerut scuze faţă de Tănase

Mircea Lucescu i-a cerut scuze lui Florin Tănase după România – Austria 1-0. Motivul? El i-a spus că va juca contra Austriei. “Îmi cer scuze public că i-am spus lui Tănase că va juca în acest meci. I-am întrebat pe Mihăilă, pe Man, pe Ianis. Erau în regulă”, a declarat Mircea Lucescu, la fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
Observator
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început”
Fanatik.ro
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început”
12:54
Zeljko Kopic n-a ținut cont de orgolii. Antrenorul a numit jucătorul din Liga 1 pe care l-ar transfera la Dinamo
12:31
Cea mai slabă națională din preliminarii: 10/10 și golaveraj 2-53! “Pirații”, doar două victorii în zece ani
12:21
Naționalele României și-au aflat adversarele din optimi de la Europeanul pe Echipe. Duel cu “repetiție”
11:55
Sorana Cîrstea s-a calificat și ea în sferturi la Osaka. Două românce, între ultimele opt de la Japan Open
11:25
Gigi Becali scapă de plata a peste 100.000 de euro. Patronul de la FCSB, ajutor de la FIFA
10:59
“Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 2 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 3 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 4 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Portugalia – Ungaria 2-2, în preliminariile World Cup 2026. Victorii pentru Anglia, Spania și Turcia. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua