Neluțu Varga pune la cale o revenire spectaculoasă la CFR. Pe cine vrea să aducă președinte în locul lui Balaj - Antena Sport

Neluțu Varga a vorbit despre profilul de președinte pe care și-l dorește la CFR Cluj, după ce a fost pus în postura de a căuta un nou om pe aceasă funcție odată cu plecarea lui Cristi Balaj. Finanțatorul clubului din Gruia a punctat calitățile pe care le vrea de la noul conducător și a oferit și două nume din trecutul echipei care au ocupat acest rol, și anume Iuliu Mureșan și Marian Copilu.

Potrivit surselor prosport.ro, care au și luat legătura cu Varga, cei doi foști președinți de la club nu ar fi fost nominalizați în mod arbitrar, ci pentru că actualul finanțator își dorește să aleagă chiar dintre cei doi succesorul lui Balaj. Iuliu Mureșan a oferit și o reacție în acest sens și a dezvăluit că nu a luat legătura cu cel care investește banii în Gruia.

Neluțu Varga caută președinte pentru CFR

CFR este nevoită să își caute un nou președinte, după ce Cristi Balaj și-a anunțat luni demisia de la clubul la care se afla în al doilea mandat. Recent, Varga a vorbit despre ce își dorește de la un viitor conducător și a declarat următoarele:

“Profilul de președinte? Un «bărbat», așa cum au fost Iuliu Mureșan și Marian Copilu. Un om care să aibă experiență în fotbal, care să știe bine fotbal și să se priceapă să conducă un club de fotbal.

Vreau să vină o persoană care să aducă un plus valoare la club, să aducă bani în club și să facă performanță. Cineva care să dezvolte clubul într-o manieră pozitivă. Ca orice societate, un club de fotbal trebuie să aducă profit. Altfel, nu are rost“, a spus patronul, potrivit sursei menționate anterior.