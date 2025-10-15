Neluțu Varga pune la cale o revenire spectaculoasă la CFR. Pe cine vrea să aducă președinte în locul lui Balaj - Antena Sport

Neluțu Varga a vorbit despre profilul de președinte pe care și-l dorește la CFR Cluj, după ce a fost pus în postura de a căuta un nou om pe aceasă funcție odată cu plecarea lui Cristi Balaj. Finanțatorul clubului din Gruia a punctat calitățile pe care le vrea de la noul conducător și a oferit și două nume din trecutul echipei care au ocupat acest rol, și anume Iuliu Mureșan și Marian Copilu.
Potrivit surselor prosport.ro, care au și luat legătura cu Varga, cei doi foști președinți de la club nu ar fi fost nominalizați în mod arbitrar, ci pentru că actualul finanțator își dorește să aleagă chiar dintre cei doi succesorul lui Balaj. Iuliu Mureșan a oferit și o reacție în acest sens și a dezvăluit că nu a luat legătura cu cel care investește banii în Gruia.
Neluțu Varga caută președinte pentru CFR
CFR este nevoită să își caute un nou președinte, după ce Cristi Balaj și-a anunțat luni demisia de la clubul la care se afla în al doilea mandat. Recent, Varga a vorbit despre ce își dorește de la un viitor conducător și a declarat următoarele:
“Profilul de președinte? Un «bărbat», așa cum au fost Iuliu Mureșan și Marian Copilu. Un om care să aibă experiență în fotbal, care să știe bine fotbal și să se priceapă să conducă un club de fotbal.
Vreau să vină o persoană care să aducă un plus valoare la club, să aducă bani în club și să facă performanță. Cineva care să dezvolte clubul într-o manieră pozitivă. Ca orice societate, un club de fotbal trebuie să aducă profit. Altfel, nu are rost“, a spus patronul, potrivit sursei menționate anterior.
Mureșan a fost o bună perioadă la CFR Cluj și a fost prezent atunci când ardelenii au cucerit primul titlu de campioni, în timp ce Copilu a participat la patru dintre cele cinci campionate consecutive câștigate de formația din Gruia între 2018 și 2022.
Reacția lui Iuliu Mureșan
La scurt timp după declarațiile finanțatorului, Mureșan, cel care a petrecut 17 ani la echipa din Gruia (între 2001 și 2018) a spus că a mai vorbit din când în când cu Varga, însă nu a fost contactat concret pentru a prelua clubul. Ulterior, fostul președinte a făcut o “radiografie” asupra situației din prezent a CFR-ului:
“Nu știu nimic despre acest lucru (n.r. că ar fi dorit de CFR). Nu am vorbit cu Neluțu Varga despre acest subiect și nu cred că este de actualitate, Nu am fost sunat de nimeni. Este normal să fiu legat de această echipă, dar de aici și până la a reveni este o cale foarte lungă.
Situația nu e una bună la echipă, s-au făcut puține puncte în acest sezon. Au fost multe probleme pe care eu nu le știu, dar nu vreau să fac o analiză. E clar că sunt probleme și pot să vă spun că am observat multe veniri și plecări. Nu e normal așa ceva. E greu să-i omogenizezi, să alegi un prim 11. Cine va veni în conducerea CFR-ului va trebui să rezolve aceste probleme, însă nu va fi ușor.
(n.r. ce relație are cu Ioan Varga) Am mai vorbit cu domnul Varga. Nu foarte des în ultima vreme, dar am mai vorbit așa, de-a lungul timpului. Nu am discutat niciodată despre o revenire la CFR“, a spus Mureșan, potrivit digisport.ro.
